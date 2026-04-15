ديوكوفيتش يعود إلى المنافسات من بوابة بطولة مدريد

سيعود النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش (38 عالماً)، إلى أجواء المنافسات من بوّابة بطولة مدريد للتنس. ولم يلعب الصربي أي مباراة منذ 12 مارس/آذار، حين خسر في دور الـ16 من بطولة إنديان ويلز ماسترز 1000 في الولايات المتحدة، على الملاعب الصلبة، أمام البريطاني جاك دريبر بثلاث مجموعات في ساعتين و37 دقيقة. ومنذ ذلك الحين، غاب المُصنّف الرابع عالمياً عن العديد من بطولات رابطة محترفي التنس، بما في ذلك آخرها بطولة مونت كارلو ماسترز 1000 في موناكو، على الملاعب الترابية، بعد انسحابه أيضاً من بطولة ميامي.

وأكد موقع سبورت الفرنسي، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يعود الصربي إلى الملاعب في بطولة مدريد ماسترز 1000 في إسبانيا، على الملاعب الترابية، والتي تبدأ بعد أسبوع، يوم الأربعاء 22 إبريل/نيسان، وتنتهي يوم الأحد في الثالث من مايو/أيار. وكشف منظم هذه البطولة بنفسه عن تفاصيلها، الأربعاء، بنشره مقطع فيديو للصربي وهو يستعد بكامل طاقته على حسابه الرسمي على إنستغرام.

وتُعدّ بطولة مدريد المفتوحة مسابقة يعرفها نوفاك ديوكوفيتش جيداً، فقد فاز بها ثلاث مرات أعوام 2011 و2016 و2019. وشارك ديوكوفيتش في البطولة العام الماضي، لكن مشواره انتهى مبكراً في الدور الثاني بعد خسارته أمام الإيطالي ماتيو أرنالدي، مع ذلك، لم يشارك ديوكوفيتش في عامي 2023 و2024. وفي عام 2022، سقط المصنف الأول عالمياً سابقاً في نصف النهائي أمام الإسباني كارلوس ألكاراز. ويبلغ سجل الصربي في هذه البطولة 30 فوزاً مقابل تسع هزائم فقط، وإذا تأكدت مشاركته، فستكون هذه البطولة بمثابة انطلاقة موسمه على الملاعب الترابية.