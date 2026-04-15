ديوكوفيتش يعود إلى المنافسات من بوابة بطولة مدريد

مدريد

15 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 22:54 (توقيت القدس)
ديوكوفيتش في ملعب إنديان ويلز للتنس في 11 مارس 2026 (كلايف برونسكيل/Getty)
- يعود النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى المنافسات في بطولة مدريد للتنس بعد غياب منذ مارس، حيث خسر أمام جاك دريبر في إنديان ويلز.
- من المتوقع أن يشارك ديوكوفيتش في بطولة مدريد ماسترز 1000 على الملاعب الترابية، حيث فاز بها ثلاث مرات سابقاً، ويستعد بكامل طاقته للعودة.
- سجل ديوكوفيتش في بطولة مدريد يشمل 30 فوزاً و9 هزائم، وتعتبر هذه البطولة انطلاقة موسمه على الملاعب الترابية بعد غيابه عن بطولات سابقة.

سيعود النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش (38 عالماً)، إلى أجواء المنافسات من بوّابة بطولة مدريد للتنس. ولم يلعب الصربي أي مباراة منذ 12 مارس/آذار، حين خسر في دور الـ16 من بطولة إنديان ويلز ماسترز 1000 في الولايات المتحدة، على الملاعب الصلبة، أمام البريطاني جاك دريبر بثلاث مجموعات في ساعتين و37 دقيقة. ومنذ ذلك الحين، غاب المُصنّف الرابع عالمياً عن العديد من بطولات رابطة محترفي التنس، بما في ذلك آخرها بطولة مونت كارلو ماسترز 1000 في موناكو، على الملاعب الترابية، بعد انسحابه أيضاً من بطولة ميامي.

وأكد موقع سبورت الفرنسي، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يعود الصربي إلى الملاعب في بطولة مدريد ماسترز 1000 في إسبانيا، على الملاعب الترابية، والتي تبدأ بعد أسبوع، يوم الأربعاء 22 إبريل/نيسان، وتنتهي يوم الأحد في الثالث من مايو/أيار. وكشف منظم هذه البطولة بنفسه عن تفاصيلها، الأربعاء، بنشره مقطع فيديو للصربي وهو يستعد بكامل طاقته على حسابه الرسمي على إنستغرام.

سينر في نادي مونت كارلو الريفي في 12 أبريل 2026 (جوليان فيني/Getty)
سينر يهزم ألكاراز في مونتي كارلو ويضمن صدارة التصنيف قبل رولان غاروس

وتُعدّ بطولة مدريد المفتوحة مسابقة يعرفها نوفاك ديوكوفيتش جيداً، فقد فاز بها ثلاث مرات أعوام 2011 و2016 و2019. وشارك ديوكوفيتش في البطولة العام الماضي، لكن مشواره انتهى مبكراً في الدور الثاني بعد خسارته أمام الإيطالي ماتيو أرنالدي، مع ذلك، لم يشارك ديوكوفيتش في عامي 2023 و2024. وفي عام 2022، سقط المصنف الأول عالمياً سابقاً في نصف النهائي أمام الإسباني كارلوس ألكاراز. ويبلغ سجل الصربي في هذه البطولة 30 فوزاً مقابل تسع هزائم فقط، وإذا تأكدت مشاركته، فستكون هذه البطولة بمثابة انطلاقة موسمه على الملاعب الترابية.

