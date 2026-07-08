ديوكوفيتش يضرب موعداً مع سينر في نصف نهائي ويمبلدون

- نوفاك ديوكوفيتش يصل إلى نصف نهائي ويمبلدون للمرة الثامنة على التوالي بعد فوزه الصعب على فيلكس أوجيه ألياسيم، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا يتجاوز به روجر فيدرر. - يسعى ديوكوفيتش لتحقيق لقبه الثامن في ويمبلدون والـ25 في "غراند سلام"، بهدف التفوق على مارغريت كورت، لكنه يواجه تحديًا كبيرًا أمام المصنف الأول يانيك سينر. - في منافسات السيدات، تأهلت كوكو غوف وكارولينا موخوفا إلى نصف النهائي بعد إقصاء جيسيكا بيغولا ونعومي أوساكا على التوالي.

وصل نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش (39 عاماً)، الثلاثاء، إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالث دورات "غراند سلام" الأربع الكبرى، للمرة الثامنة على التوالي، بعدما فاز بصعوبة بالغة على نظيره الكندي فيلكس أوجيه ألياسيم 7-6 و3-6 و6-3 و6-7 و7-6 في مواجهة استمرّت خمس ساعات و15 دقيقة.

وبات ديوكوفيتش أول لاعب يبلغ المربع الذهبي في ويمبلدون ثماني مرات متتالية متجاوزاً رقم السويسري المعتزل روجر فيدرر (7). وقال الصربي بعد المواجهة من أرضية الميدان: "فزت بفضل مضربي وشجاعة كبيرة، أعتقد أنّ الأمر يتعلق بالتحكم في الأعصاب والتوتر الشديد الذي تشعر به في مثل ‌هذه المباريات.

ويتطلع ديوكوفيتش لاستمرار مسيرته في ويمبلدون وتحقيق اللقب الثامن هناك ورقم 25 في "غراند سلام"، بهدف الانفراد بالرقم التاريخي وفض الشراكة مع الأسترالية مارغريت كورت (24)، لكن المهمة بطبيعة الحال لن تكون سهلة أبداً حين يلاقي المصنف الأول، الإيطالي يانيك سينر، وحول ذلك قال: "في ⁠الوقت الحالي، الأمر كلّه يتعلق بالعمل. ​ما زال عليّ أن أتعافى. ما زلت في البطولة، وسأواجه أفضل لاعب في العالم بعد بضعة أيام".

رياضات أخرى بطولة ويمبلدون.. رقم قياسي لديوكوفيتش وخروج مبكر لسابالينكا

ولدى السيدات، أقصت المصنفة السابعة، الأميركية كوكو غوف، مواطنتها الرابعة عالمياً، جيسيكا بيغولا، بعد الفوز عليها بمجموعتين لواحدة خلال مواجهة استمرّت ساعة و48 دقيقة، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون. بدورها أطاحت التشيكية كارولينا موخوفا بنظيرتها اليابانية نعومي أوساكا بمجموعتين نظيفتين، مع الإشارة إلى أن الأخيرة كان السبب وراء خروج البيلاروسية أرينا سابالينكا من هذه النسخة.