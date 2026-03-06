- نوفاك ديوكوفيتش يتوقع عودة سيرينا ويليامز إلى ملاعب التنس بعد اجتيازها بروتوكولات مكافحة المنشطات، مشيراً إلى احتمالية مشاركتها في بطولة ويمبلدون، سواء في منافسات الفردي أو الزوجي مع شقيقتها فينوس. - سيرينا لم تنافس منذ بطولة أمريكا المفتوحة 2022، لكنها تواصل نشر مقاطع فيديو لها وهي تلعب التنس، مما يعزز التوقعات بعودتها المرتقبة. - فينوس ويليامز تعبر عن رغبتها في عودة سيرينا للمنافسات، مؤكدة أنها ستكون أول من يعلم الجمهور بعودتها المحتملة.

رجّح النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش (38 سنة)، عودة النجمة الأميركية سيرينا ويليامز، إلى ملاعب التنس مجدداً بعد سنوات من اعتزالها الرياضة، خصوصاً بعد أن اجتازت النجمة بنجاح بروتوكولات مكافحة المنشطات المطلوبة للمشاركة في بطولات رابطة محترفات التنس. وتحدث النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش (38 سنة)، في مؤتمر صحافي خاص بمشاركته في بطولة إنديان ويلز الأميركية، الخميس، وقال: "أعتقد أنها ستعود. لا أعرف على وجه اليقين. لم أتحدث معها، لكنني أعتقد أن الشعور السائد هو أنها ستعود. أين وكيف، في منافسات الفردي أم الزوجي، لا نعلم. ولو كنت مكانها، لأبقيت الأمر سراً. جميعنا متحمسون، وهي بالتأكيد عودة مرتقبة بشدة. سنرى ماذا سيحدث".

وأشار ديوكوفيتش إلى أن بطولة ويمبلدون كموعد لعودة محتملة لسيرينا ويليامز، التي لم تنافس منذ بطولة أمريكا المفتوحة 2022، وتغيب عن الملاعب منذ حوالي أربع سنوات، وقال: "سأختار بطولة ويمبلدون لعودتها، لكنّني لست متأكداً. أعتقد أنها ربما تلعب منافسات فئة الزوجي مع فينوس (شقيقتها). سيكون من الرائع رؤيتها، من وجهة نظري ووجهة نظر الجماهير. إنها من أعظم الرياضيات على مر العصور، وسيكون من الرائع عودتها".

ورغم ابتعادها عن المنافسات منذ عام 2022، دأبت سيرينا ويليامز على نشر مقاطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تلعب التنس، وصرّحت شقيقتها، فينوس، الصيف الماضي بأنها تتمنى بشدة أن تتنافس معها مجدداً، وقالت فينوس آنذاك في مؤتمر صحافي: "لا أطرح عليها هذه الأسئلة. أنا أكبر معجبيها. لم أرغب أبداً في اعتزالها. كنت أعلم أنها ستفعل، واستغرقني الأمر بعض الوقت لأتقبل الأمر. أقول دائماً لفريقي، الشيء الوحيد الذي سيجعل الأمور أفضل هو وجودها معنا، كما كنا دائماً، لذلك بالطبع أفتقدها. لكن إن عادت، فأنا متأكدة أنها ستخبركم بذلك".