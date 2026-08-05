- نوفاك ديوكوفيتش يقترح تعديلات جذرية في نظام مباريات التنس، تشمل تقليص الأشواط إلى أربعة في كل مجموعة وإلغاء نظام الأفضلية، مع الحفاظ على نظام المجموعات الخمس في بطولات غراند سلام، بهدف زيادة الإثارة وتقليل مدة المباريات إلى ساعتين. - التعديلات المقترحة تهدف إلى تجنب إرهاق الجماهير واللاعبين، وقد بدأت رابطة محترفي التنس (ATP) بالفعل في تجربة هذا النظام في بطولة "الجيل القادم"، مما يعكس تأثير ديوكوفيتش في عالم التنس. - يُعرف ديوكوفيتش بمواقفه الصريحة ودعواته المستمرة لتطوير رياضة التنس، بما في ذلك توزيع الجوائز العالمية، مما يجعله شخصية مؤثرة في هذا المجال.

طالب النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش (39 عاماً)، بتعديلات جذرية على مباريات التنس مستقبلاً، ما يضمن المزيد من الإثارة في المباريات بشكل يُسعد الجماهير ويتناسب مع اللاعبين، وهي تعديلات ستُحدث ثورة حقيقية في مختلف البطولات، في حال تمّ تطبيقها مستقبلاً. وتمّ تداول تصريحات صاحب الرقم القياسي في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى (24 بطولة) على نطاق واسع، باعتبار أنها قد تُغير المشهد.

ونقلت مجلة ليكيب الفرنسية، أمس الثلاثاء، تصريحات المُصنف خامساً عالمياً حالياً، حيث قال الصربي: "يجب تغيير نظام احتساب النقاط. فبدلاً من ستة أشواط في كل مجموعة، يجب تقليصها إلى أربعة، وربما إلغاء نظام الأفضلية. ولكن يجب الإبقاء على نظام المجموعات الخمس (في دورات غراند سلام)". وستساعد التعديلات على تفادي تواصل المباريات في بعض المناسبات خمس ساعات، بشكل يُرهق الجماهير ويؤثر في أداء اللاعبين.

وأضاف ديوكوفيتش في تصريحاته: "ستكون مدة المباريات في غضون ساعتين أفضل للجميع". وأشارت المجلة الفرنسية، إلى أن هذا النظام الذي اقترحه الصربي قيد التجربة بالفعل من رابطة محترفي التنس (ATP)، حيث يُستخدم في بطولة "الجيل القادم من نهائيات رابطة محترفي التنس"، التي تجمع سنوياً أفضل اللاعبين تحت سن 22 عاماً.

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ويُعرف النجم الصربي بمواقفه الصريحة المتعددة، فهو من اللاعبين الذين لا يترددون في الكشف عن مواقفهم من مختلف القضايا التي تهمّ التنس. كما أن ديوكوفيتش طالب منذ سنوات بتعديلات على توزيع الجوائز العالمية والعديد من الملفات الأخرى، التي ترتبط برياضة التنس.