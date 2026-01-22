ديوكوفيتش يحلم بلقب غراند سلام جديد وتأهل البطلتين كيز وشفيونتيك

تحدث النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش (38 سنة)، بعدما حقق فوزه الـ101 في منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، مؤكداً أنه يسعى لتحقيق حلم جديد في مسيرته الرياضية، عبر حصد لقب بطولة غراند سلام جديد يُضيفه إلى مجموعة الألقاب التي حققها حتى الآن.

وقال نوفاك ديوكوفيتش (38 سنة)، المصنف الرابع عالمياً بين لاعبي التنس المحترفين، في تصريحات لقناة "إي أس بي أن" بعد فوزه على منافسه الإيطالي فرانشيسكو مايستريلي بثلاث مجموعات (6-3)، (6-2) و(6-2)، ليُحقق الانتصار رقم 101 له في بطولة أستراليا المفتوحة، ويقترب من الفوز الـ400 في بطولة كبيرة: "أحلم بالفوز بلقب غراند سلام جديد. ولهذا السبب أنا هنا".

وتابع ديوكوفيتش حديثه وقال: "أثق في قدرتي على المنافسة والكفاح. خضت مباراتين فقط حتى الآن. لعبت جيداً وبشكل هجومي. أشعر بأنّه يمكنني التحسّن قليلاً دائماً، ولكنني سعيد وأشعر بأنني في حالة جيدة بعد لعب مباراتين فقط. حظيت بموسم تحضيري أطول، وعندما يكون لديّ المزيد من الوقت أحاول تحليل أدائي والجوانب التي يمكنني تحسينها. هذه هي العقلية التي أريد أن أتمتع بها التي تسمح لي باللعب على أعلى مستوى".

وفي فئة السيدات من بطولة أستراليا المفتوحة، تأهلت البولندية إيغا شفيونتك، المصنفة الثانية عالمياً، والأميركية أماندا أنيسيموفا، المصنفة الرابعة عالمياً، إلى الدور الثالث من أولى بطولات الغراند سلام، وأطاحت شفيونتك بالتشيكية ماري بوزكوفا بنتيجة (6-2) و(6-3)، في ساعة و19 دقيقة لتضرب موعداً في الدور الثالث مع الروسية آنا كالينسكايا، المصنفة الـ33 عالمياً.

وفي ساعة و43 دقيقة تغلبت أنيسيموفا على التشيكية كاترينا سينياكوفا بنتيجة (6-1) و(6-4) لتواجه في الدور الثالث مواطنتها بيتون ستيرنز المصنفة الـ68 عالمياً التي تغلبت على الكرواتية بيترا مارتشينكو بنتيجة (6-2) و(7-5)، في ساعة و20 دقيقة في الدور الثاني.

في المقابل تأهلت لاعبة التنس الأميركية، ماديسون كيز، المصنفة التاسعة عالمياً، إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، بعد فوزها على مواطنتها آشلين كروغر، المصنفة الـ62 عالمياً، في الدور الثاني، وحققت كيز، الفوز على كروغر بنتيجة (6-1) و(7-5)، في مواجهة استغرقت ساعة و13 دقيقة.

وستواجه كيز، التي تسعى للدفاع عن لقبها في أستراليا المفتوحة خلال الدور التالي التشيكية كارولينا بليشكوفا، صاحبة المركز الـ1057 على مستوى العالم، التي أطاحت بالإندونيسية جانيس تجين، المصنفة الـ59 عالمياً، بنتيجة (6-4) و(6-4) في مباراتهما في الدور الثاني، وكانت ماديسون كيز قد قدمت في 2025 أهم موسم في مسيرتها، وفازت خلاله بلقبين وحققت قفزة نوعية على أعلى المستويات.