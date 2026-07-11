ديوكوفيتش يتوقع العودة مجدداً إلى منافسات ويمبلدون

- نوفاك ديوكوفيتش، البالغ من العمر 39 عامًا، يخطط للعودة إلى ويمبلدون العام المقبل بعد خروجه من نصف النهائي أمام يانيك سينر، حيث يسعى لتحقيق لقبه الـ25 في البطولات الكبرى والانفراد بالرقم القياسي الذي يتشاركه مع مارغريت كورت. - رغم بلوغه نصف النهائي في جميع البطولات الكبرى الموسم الماضي، إلا أن ديوكوفيتش لم يتمكن من تحقيق اللقب الـ25، حيث خسر في نهائي ويمبلدون 2024 ونهائي أستراليا المفتوحة أمام كارلوس ألكاراز. - ديوكوفيتش يعبر عن فخره بما حققه ويؤكد قدرته على المنافسة بأعلى مستوى، مشيرًا إلى أهمية التوازن والتواضع في مسيرته الرياضية المستمرة لأكثر من 20 عامًا.

توقع النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش (39 سنة)، أن يعود إلى منافسات بطولة ويمبلدون في العام المقبل، وذلك بعد الخروج من الدور نصف النهائي أمام الإيطالي، يانيك سينر، المصنف أول عالمياً، بثلاث مجموعات بالنتيجة نفسها (4-6)، ليفقد فرصة التتويج بلقب "غراند سلام" جديد في مسيرته الرياضية.

ولا يزال الصربي الذي سيكون في الـ40 من عمره بحلول النسخة المقبلة من بطولة ويمبلدون، يُطارد لقبه الـ25 في البطولات الكبرى والانفراد بالتالي بالرقم القياسي المطلق الذي يتشاركه مع الأسترالية مارغريت كورت، وفي 11 محاولة منذ تتويجه بلقبه الـ24 الأخير عام 2023 في فلاشينغ ميدوز، فشل الصربي في الوصول إلى اللقب الـ25 رغم بلوغه مباراتين نهائيتين، آخرها هذا العام في أستراليا المفتوحة حين جرد سينر من اللقب بإخراجه من الدور نصف النهائي. وخلال هذه السلسلة، وصل إلى نصف النهائي في جميع البطولات الكبرى الموسم الماضي، كما سقط أيضاً في المباراة النهائية في ويمبلدون 2024، إضافة إلى نهائي أستراليا المفتوحة هذا العام أمام الإسباني كارلوس ألكاراز.

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وقال ديوكوفيتش رداً على سؤال بشأن عودته إلى البطولة رغم أنه كان أشار إلى إمكانية اعتزاله قريباً "أود ذلك، مرة واحدة أخرى على الأقل. أنا فخور بما حققته قبل ثلاث ليال. أثبت لنفسي وللآخرين أني ما زلت قادراً على اللعب بأعلى مستوى، وقد فعلت ذلك. بلغت نصف النهائي في ويمبلدون. حسناً، خسرت بثلاث مجموعات متتالية أمام أفضل لاعب في العالم، هذا ما حدث. إنه الواقع الذي يجب تقبله. لكن البطولة كانت إيجابية من حيث الذهنية داخل الملعب، الروح القتالية، التفاني".

وتابع ديوكوفيتش حديثه قائلاً: "أعتقد أنه بالنسبة إلى 99% من اللاعبين، ستكون نتيجة جيدة جداً (نصف النهائي) في إحدى البطولات الكبرى. بالنسبة إلي، إنها جيدة لكن ليس بما فيه الكفاية لأني محظوظ وملعون في الوقت نفسه لاعتيادي الوصول إلى أعلى الدرجات من حيث النتائج والإنجازات. إنها حقاً معركة داخلية أنْ أحاول، بعد أكثر من 20 عاماً من مسيرتي حيث كانت الأهداف والتوقعات دائماً عند أعلى مستوى، إيجاد التوازن وأن أكون أكثر تواضعاً بعض الشيء في هذا الجانب".