ديوكوفيتش يتفوق على سينر ويتأهل إلى نهائي أستراليا المفتوحة

تفوق النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش (38 سنة)، أمام منافسه الإيطالي، يانيك سينر (24 سنة)، وتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس عن جدارة واستحقاق، بثلاث مجموعات مقابل اثنتَين (3-6) ثم (6-3) وبعدها (4-6) ثم (6-4) وأخيراً (6-4)، ليخوض نهائياً جديداً في مسيرته ويقترب من تحقيق لقب "غراند سلام" جديد.

وبدأ يانيك سينر المواجهة، اليوم الجمعة، بقوة وتفوق بفارق كبير في المجموعة الأولى على ديوكوفيتش (6-3)، إذ فرض الإيطالي قوته وخصوصاً عبر الإرسالات الساحقة، إلّا أنّ الصربي لم يتأخر وردّ بسرعة في المجموعة الثانية وفرض سيطرته بالكامل ليتقدم أولاً (3-1)، ثم يُنهي المجموعة لمصلحته (6-3) في النهاية، ويُعادل النتيجة (1-1) في هذه القمة القوية.

وعاد سينر بقوة في المجموعة الثالثة وخطف الفوز مجدداً (6-4)، مستغلاً قوة إرسالاته الساحقة أيضاً، وذكاءه في الضربات الخلفية فضلاً عن ضربات "دروب شوت" واللياقة البدنية العالية، ليتقدم في السلسلة (2-1)، الأمر الذي وضع الصربي تحت ضغط كبير من أجل العودة بالنتيجة بسرعة، وهو ما فعله فعلاً عبر الفوز في المجموعة الرابعة بنفس النتيجة (6-4)، لتذهب المواجهة إلى مجموعة خامسة حاسمة بين النجمين أمام حضور جماهيري كبير في ملعب ملبورن بارك ناهز الـ15 ألف متفرج.

وفي المجموعة الخامسة الحاسمة، ظهر التنافس الكبير بين اللاعبين على أرض الملعب رغم التعب، فبعد أن تقدم سينر (2-1)، عادل ديوكوفيتش (2-2)، ثم تقدم الإيطالي مجدداً (3-2)، ولكن الصربي عرف كيف يفرض أسلوبه مع لياقة بدنية عالمية رغم فارق السن مع سينر (فارق 14 سنة)، ليُعادل النتيجة (3-3) ثم يتقدم (4-3) وسط تصفيق حار من الجمهور الحاضر في المدرجات.

وعاد الإيطالي وعادل النتيجة في المجموعة (4-4)، غير أنّ الصربي أثبت أنه ما زال واحداً من أفضل نجوم التنس في العالم مهما تقدم بالعمر، ليتقدم (5-4)، وتتجه المواجهة إلى نقطة الحسم، والتي نجح الصربي في خطفها ليتفوق (6-4) في النهاية، ويتأهل إلى المباراة النهائية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

ويخوض ديوكوفيتش يوم الأحد المقبل النهائي أمام الإسباني كارلوس ألكاراز، وسيكون النهائي رقم 38 في مسيرته ببطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، التي يملك الرقم القياسي في تحقيقها (24)، كما وتأهل إلى النهائي رقم 11 له في بطولة أستراليا المفتوحة، فيما حقق الفوز رقم 104 في البطولة الأسترالية أيضاً.