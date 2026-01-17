ديوكوفيتش يتحدى الجميع قبل انطلاق بطولة أستراليا برسالة قوية

رفع النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش (38 سنة) التحدي قبل انطلاق منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في رسالة قوية إلى جميع المشاركين، وبشكل خاص أبرز المنافسين على لقب بطولة الغراند سلام مثل الإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس ألكاراز.

ويعود النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش (38 سنة)، المتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس عشر مرات، إلى المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وهو واثق جداً من المنافسة بقوة والتتويج باللقب ومن دون ضغوطات كبيرة، ولكن بطموح لتعزيز مسيرته الذهبية التي لا يمكن مقارنتها بأحد من الذين سيشاركون في البطولة الأسترالية، مع العلم أن الصربي نوه بأن رحلته في التنس اقتربت من النهاية.

وقال ديوكوفيتش في تصريحات أمام الصحافيين السبت: "إنها المشاركة الـ20 لي هنا، في 2005 تأهلت للمرة الأولى لبطولة الغراند سلام، ولعبت في ملعب رود ليفر ضد مارات سافين، الذي كان البطل في النهاية، أحب اللعب في أستراليا. هناك الكثير من الأحاديث حول لقبي الـ25 في غراند سلام، لكنني أركز في عملي وليس في ما يمكنني تحقيقه، الفوز 24 مرة ليس سيئاً، هناك ضغوط دائماً، لكن الآن لا أشعر بالضغط نفسه المتعلق بالفوز أو الفشل، أنا سعيد وممتن للحصول على فرصة أخرى".

وأكد ديوكوفيتش في حديثه جودة مستواه في السنوات الأخيرة، رغم الابتعاد عن اللقب، معترفاً بأن الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر في درجة أعلى منه، وأضاف ذاكراً: "في السنوات الأخيرة، وصلت إلى نصف نهائيات وحققت فوزاً كبيراً أمام ألكاراز العام الماضي، عندما أكون في كامل لياقتي، أعتقد أنني يمكنني الفوز على الجميع، لا يزال لدي الحافز، أقر بأن سينر وألكاراز في مستوى آخر، لكنني أحب التحديات، وأحاول استغلال الفرص"، يُذكر أن ديوكوفيتش يستهل مشواره في بطولة أستراليا المفتوحة أمام الإسباني بيدرو مارتينيز يوم الاثنين المقبل.

وعن منافسته مع ألكاراز وسينر، أضاف ديوكوفيتش ذاكراً: "ينقصني قليل من القوة في ساقي في المراحل الأخيرة من البطولات الكبرى، أبذل أقصى ما بوسعي، خسرت ثلاث مرات من أصل أربع في الدور نصف النهائي أمام كل من سينر وألكاراز، يعرف الجميع سيطرتهما على التنس الآن، ومدى براعتهما، أنا الرقم 4 في العالم ولا يقلقني ذلك".