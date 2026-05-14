ديوكوفيتش وعلاقة خاصة مع ناد فرنسي صاعد.. تهنئة واستثمار؟

- عاد نادي لومان الفرنسي إلى الدوري الفرنسي الممتاز بعد 16 عامًا من الغياب، بعد تثبيت فوزه على باستيا في مباراة توقفت بسبب أعمال شغب، ليحتل المركز الثاني في الدرجة الثانية برصيد 62 نقطة. - نوفاك ديوكوفيتش، نجم التنس والمستثمر في النادي، هنأ الفريق عبر فيديو نشره النادي، مشيدًا بجهود اللاعبين والعاملين والمشجعين، ومؤكدًا على أهمية هذا الإنجاز. - ديوكوفيتش دعا الجميع للاحتفال بهذا النجاح، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف كان ضروريًا ومميزًا للنادي.

تلقى نادي لومان الفرنسي تهنئة خاصة من نجم التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش (38 سنة)، وذلك بعد عودته إلى مصاف أندية الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم بعد 16 سنة من الغياب، وذلك إثر حسم الرابطة الفرنسية فوزه في مواجهة فريق باستيا في الجولة الـماضية من الرابطة الفرنسية، التي كان علق نتيجتها في وقت سابق بسب توقفها نتيجة أعمال الشغب.

وكانت مواجهة لومان وباستيا توقفت قبل ثوان من النهاية عند الدقيقة 93 تحديداً يوم 9 مايو/أيار الحالي، عندما كان لومان متقدماً بهدفين نظيفين، يضمنان الصعود إلى الدرجة الفرنسية الأولى، إلا أن أعمال شغب وقعت في المدرجات وأوقفت المواجهة وغادر اللاعبون بعد ذلك أرض الملعب، لتُقرر الرابطة الفرنسية تعليق نتيجة المواجهة إلى حين البت فيها في وقت لاحق بعد إجراءات التحقيقات المطلوبة، وهو ما حصل فعلاً اليوم الخميس، إذ ثبتت الرابطة فوز لومان بهدفين نظيفين وبالتالي احتلاله المركز الثاني في الدرجة الثانية برصيد 62 نقطة وتأهله إلى الدرجة الأولى بشكل مباشر.

وتلقى نادي لومان تهنئة خاصة من نجم التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش (38 سنة)، الذي يُعد أحد المستثمرين في النادي، ليُوجه للفريق رسالة خاصة عبر فيديو نشره النادي الفرنسي عبر حسابه في موقع إكس، الخميس: "أصدقاء نادي لومان لكرة القدم الأعزاء، تحية طيبة لجميع العاملين واللاعبين، ولكل من ساهم في تنظيم النادي، ولجميع المشجعين. ألف مبروك للجميع، أنتم تستحقون كل هذا النجاح هذا الموسم، حققتم هدفكم، وهذا إنجاز رائع حقاً. أتمنى لكم احتفالات سعيدة، فأنتم تعلمون أن تحقيق هذا الهدف كان ضرورياً، وعليه استمتعوا لأن هذه مباراة مميزة بالنسبة لكم. هيا يا لومان".