ديوكوفيتش وسابالينكا يشكلان ثنائياً منتظراً في بطولة أميركا المفتوحة

- سيشارك نوفاك ديوكوفيتش وأرينا سابالينكا في الزوجي المختلط ببطولة أميركا المفتوحة، بينما يركز يانيك سينر وكارلوس ألكاراز على منافسات الفردي، حيث يأمل ألكاراز في العودة بقوة بعد إصابته. - الزوجي الإيطالي سارة إيراني وأندريا فافاسوري هما المرشحان الأبرز للدفاع عن لقبهما، مع مشاركة فرق قوية مثل إيلينا ريباكينا وتايلور فريتز، وإيغا شفيونتيك وكاسبر رود. - سيتم قبول أفضل ستة فرق في القرعة الرئيسية، مع تحديد ثمانية فرق أخرى عبر بطاقات دعوة، مما يضمن منافسة مثيرة.

سيُشارك أسطورة التنس، الصربي نوفاك ديوكوفيتش والمصنفة الأولى عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا معاً ضمن منافسات الزوجي المختلط خلال بطولة أميركا المفتوحة، آخر الدورات الأربع الكبرى لهذا العام على ملاعب فلاشينغ ميدوز، في الوقت الذي لن يشارك كلّ من المصنف الأول عالمياً الإيطالي يانيك سينر والثاني الإسباني كارلوس ألكاراز في البطولة ضمن الفئة نفسها، حيث سيكتفيان بالحضور على صعيد منافسات الفردي.

وغاب ألكاراز عن الملاعب خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي عانى منها، وحرمته من خوض غمار العديد من البطولات على غرار، ويمبلدون ورولان غاروس، لكنه يأمل تحقيق عودة قوية على مستوى الفردي في أميركا.

ويُعتبر الزوجي الإيطالي، سارة إيراني وأندريا فافاسوري، المرشحين الأبرز للدفاع عن لقبهما الذي بلغ مليون دولار العام الماضي، في حين تضمّ القائمة أيضاً الكازاخية إيلينا ريباكينا والأميركي تايلور فريتز، والبولندية إيغا شفيونتيك والنرويجي كاسبر رود، والأميركية جيسيكا بيغولا والبريطاني جاك دريبر، والأميركية تايلور تاونسند والألماني ألكسندر زفيريف.

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وسيُغلق باب التسجيل للمشاركة في الزوجي المختلط يوم 17 أغسطس/آب القادم، حيث سيتم قبول أفضل ستة فرق من حيث مجموع تصنيف الفردي في القرعة الرئيسية، وسيجري تحديد ثمانية فرق أخرى عبر بطاقات دعوة "وايلد كارد"، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية.

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد التنس الأميركي، كريغ تالي، في بيان رسمي الثلاثاء: "عندما تجتمع النساء والرجال في فريق واحد، فإنك تظهر التنس في أبهى صوره. ونحن فخورون بجمع أفضل لاعبي العالم مجدداً في بطولة ستوفر متعة وإثارة لجماهيرنا".