ديوكوفيتش في رولان غاروس: بداية صعبة وحلم اللقب الـ25 يراوده

- نوفاك ديوكوفيتش، النجم الصربي البالغ من العمر 39 عامًا، يسعى لتحقيق لقبه الـ25 في الغراند سلام خلال بطولة رولان غاروس 2026، بعد فوزه الصعب على الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكارد. - ديوكوفيتش، حامل الرقم القياسي بـ24 لقبًا في الغراند سلام، بدأ البطولة بمواجهة صعبة ضد المصنف 80 عالميًا، حيث قلب الطاولة بعد خسارته المجموعة الأولى، ليفوز في مباراة استمرت ساعتين و53 دقيقة. - رغم قلة المباريات على الملاعب الترابية، يطمح ديوكوفيتش لاستعادة بريقه بعد آخر لقب غراند سلام حققه في بطولة الولايات المتحدة 2023.

يسعى النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش (39 سنة)، لأن يكون حاضراً بقوة في بطولة رولان غاروس نسخة عام 2026، رغم أن البداية كانت صعبة للغاية أمام اللاعب الفرنسي الموهوب، جيوفاني مبيتشي بيريكارد، بعد مباراة مثيرة حقق خلالها ديوكوفيتش الفوز، الأحد، حيث يسعى أحد أفضل نجوم التنس عالمياً لتحقيق لقبه الـ25 في منافسات الغراند سلام.

وبدأ ديوكوفيتش، حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب الغراند سلام (24 لقباً)، رحلته في بطولة رولان غاروس الفرنسية في مواجهة المصنف 80 عالمياً، مساء اليوم الأحد، وبالفعل كما كان متوقعاً صعّب بيريكارد (22 عاماً) المواجهة على نولي، بعدما حقق الفوز في المجموعة الأولى 7-5، قبل أن يقلب الصربي الطاولة على نظيره الفرنسي ويتفوق عليه بواقع 7-5 و6-1 و6-4، في لقاء استمرّ ساعتين و53 دقيقة.

وكان ديوكوفيتش قد قال قبل انطلاق البطولة في مؤتمرٍ صحافي السبت: "قضيت ساعات طويلة في الملعب محاولاً إتقان اللعبة والجسد، وتمكين نفسي بدنياً وعلى صعيد الأداء لأكون جاهزاً لمباريات من خمس مجموعات، لنرَ. لا أعرف ما إذا كان هذا سيكون الحال طوال البطولة، مهما طالت بالنسبة لي. لكن بطولات الغراند سلام كانت، وقلت ذلك مرات عديدة، دائماً على رأس الأولويات، خصوصاً في السنوات القليلة الماضية. وعليه لا أستطيع الانتظار للنزول إلى الملعب وبدء المنافسة".

ودخل الصربي المصنف ثالثاً البطولة مع قلة في المباريات على الملاعب الترابية، بعدما شارك فقط في دورة روما للماسترز، إذ ودّع من مباراته الافتتاحية في وقت سابق هذا الشهر. يُذكر أن آخر لقب غراند سلام حققه نوفاك ديوكوفيتش، كان في منافسات بطولة الولايات المتحدة الأميركية المفتوحة للتنس عام 2023، في وقت ذهبت جميع البطولات الكبرى التالية إلى القوتين الجديدتين المهيمنتين على التنس: الإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس ألكاراز، الغائب عن المنافسات خلال النسخة الحالية بسبب الإصابات.