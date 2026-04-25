ديوغو جوتا وحادثة الوفاة.. محكمة إسبانية تُصدر الحُكم في القضية

- أكدت المحكمة الإسبانية في كاستيا وليون أن حادثة وفاة ديوغو جوتا لم تكن نتيجة عمل إجرامي مُتعمد، حيث توفي اللاعب وشقيقه في حادث سير في يوليو الماضي. - أشار تقرير المحكمة إلى أن سيارة "اللامبورغيني" التي كان يقودها جوتا كانت تسير بسرعة كبيرة واصطدمت بفاصل على الطريق السريع، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير. - رفضت محكمة الدرجة الأولى في بويبلا دي سانابريا دعوى تشير إلى أن الحادث كان مُدبراً، مؤكدةً عدم وجود أدلة تدعم هذا الادعاء.

أصدرت محكمة إسبانية الحُكم النهائي في قضية حادثة وفاة نجم كرة القدم البرتغالي ديوغو جوتا (توفي بعمر 28 سنة في حادث سير)، لتكشف تفاصيل خاصة بالحادث، وما هي الأسباب النهائية التي تسببت بخروج السيارة عن السيطرة واحتراقها ووفاة النجم البرتغالي.

وأشارت المحكمة الإسبانية في مدينة كاستيا وليون، من خلال حُكم رسمي أصدرته السبت، وفقاً لما نشره موقع فوت ميركاتو الفرنسي، إلى أنه ليس هناك أي عمل إجرامي مُتعمد في حادثة السير التي قُتل فيها لاعب منتخب البرتغال ونادي ليفربول الإنكليزي السابق ديوغو جوتا مع شقيقه أندريه سيلفا، في شهر يوليو/تموز الماضي.

ووفقاً لتقرير المحكمة، فإن سيارة "اللامبورغيني" التي كان يقودها جوتا كانت تسير بسرعة كبيرة، وتخطت سيارة أمامها، قبل أن ترتطم بفاصل على الطريق السريع، ثم اندلع فيها حريق كبير، ولم يكن هناك أي عمل إجرامي أو مُدبر لقتل اللاعب البرتغالي في حادث السير، وهو ما ينفي تماماً بعض الأخبار التي أشارت إلى أن الحادث كان مُدبراً.

في المقابل، كانت محكمة الدرجة الأولى في بويبلا دي سانابريا رفضت دعوى مُقدمة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بخصوص إمكانية أن يكون حادث السير مُدبراً ومقصوداً وعملاً إجرامياً، وذلك بعد تقييم كل الأدلة التي وثقتها وحدة المرور التابعة للحرس المدني آنذاك، ليأتي قرار المحكمة الإسبانية في مدينة كاستيا وليون حاسماً للموقف النهائي بخصوص قضية وفاة النجم البرتغالي.