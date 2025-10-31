- يواصل سفيان ديوب تألقه في الدوري الفرنسي بتسجيله ستة أهداف وصناعة هدف في عشر مباريات، مما يعزز فرصه للعودة إلى منتخب المغرب تحت قيادة المدرب وليد الركراكي استعداداً لمباريات ودية ضد موزامبيق وأوغندا. - يركز الركراكي على فعالية اللاعبين مع أنديتهم لاختيار القائمة النهائية، مما يجعل ديوب مرشحاً قوياً للانضمام إلى "أسود الأطلس"، خاصة بعد استعادته لمهاراته الفنية والبدنية. - يمتلك الركراكي خيارات هجومية متعددة، منها يوسف النصيري وحمزة إكمان، مما يزيد من حدة المنافسة على المراكز الأمامية قبل كأس أمم أفريقيا 2025.

يواصل نجم نادي نيس الفرنسي سفيان ديوب (25 عاماً) ترك بصمته في منافسات الليغ 1 بأهدافه الحاسمة منذ بداية الموسم الكروي الحالي، سعياً منه إلى استعادة مكانه في القائمة النهائية التي سيعتمد عليها المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي (50 عاماً) خلال مباراتي موزامبيق وأوغندا المقررتين يومي 14 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل على الملعب الكبير في مدينة طنجة، شمالي المملكة، وذلك في إطار الاستعدادات لبطولة كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها المغرب ما بين 21 ديسمبر/ كانون الأول و18 يناير/ كانون الثاني المقبلين.

وفرض سفيان ديوب، الذي ينحدر من أم مغربية وأب سنغالي، نفسه نجماً في الدوري الفرنسي بتسجيله ستة أهداف وصناعة هدف آخر في عشر مباريات، ما يجعل من حضوره في قائمة "أسود الأطلس" أمراً محتملاً، لا سيما بعد استعادته كامل مهاراته الفنية والبدنية. وفي هذا الإطار، أفاد ديوب في تصريحات للصحافة الفرنسية، عقب فوز ناديه نيس على ليل بهدفين نظيفين أول من أمس الأربعاء، أنّ عودته إلى منتخب المغرب بين يدي المدرب الركراكي، الذي يمتلك صلاحية اتخاذ ما يراه مفيداً للمجموعة، وتابع قائلاً: "أنا مركز فقط على أدائي مع نيس، وأبذل كل جهدي لأكون فعّالاً مع فريقي، حسب ما طلبه مني المدرب وليد الركراكي، وآمل الانضمام إلى أسود الأطلس. الباقي بيد الله ثم المدرب".

ويبدو أنّ الركراكي وجهازه الفني حددا معايير اختيار القائمة النهائية لخوض وديتي موزامبيق وأوغندا، وترتكز على مدى فعالية أي لاعب مع ناديه، وما إذا كان يشارك أساسياً أم يبقى على الدكة في معظم اللقاءات، وهي معايير تصب في مصلحة المهاجم سفيان ديوب، على الأقل في الفترة الحالية، ما يعني أنّ المنافسة على انتزاع مكان في الخط الأمامي لمنتخب المغرب ستشتد بقوة قبل خوض بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويمتلك الركراكي عدة خيارات هجومية، على رأسها هداف فنربخشة التركي يوسف النصيري (27 عاماً)، وموهبة نادي ليل الفرنسي حمزة إكمان (23 عاماً)، وهداف نادي أولمبياكوس اليوناني أيوب الكعبي (31 عاماً)، ونجم نادي العين الإماراتي سفيان رحيمي (29 عاماً).

وجدير بالذكر أنّ سفيان ديوب فضل تمثيل منتخب المغرب على حساب منتخب السنغال قبل عام ونصف عام، لكنه لم يحافظ على حضوره باستمرار في كتيبة القائد أشرف حكيمي (26 عاماً)، بسبب خضوعه لعملية جراحية في الركبة فرضت عليه الغياب عن الميادين فترة طويلة.