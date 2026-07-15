نجح منتخب إسبانيا في التقدم على فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026 بفضل خطأ فادح من لوكاس ديني (32 عاماً)، استغله لامين يامال ليحصل على ركلة جزاء، سجلها ميكيل أويارزابال ومنح "لاروخا" التقدم 1-0 في دالاس، قبل أن ينتهي اللقاء لمصلحة الإسبان بهدفين من دون رد.

وبحسب تقرير موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، مساء الثلاثاء، فقد أخطأ مدافع أستون فيلا في السيطرة على الكرة برأسه، وخلال محاولته إبعادها بقدمه اليسرى، لم يرَ جناح برشلونة، الذي اعترض طريقه في لحظة التسديد، ليتلقى الأخير ضربة على ساقه اليمنى. واستوجب الخطأ الساذج ركلة جزاء، سجلها مهاجم ريال سوسيداد، ليفتتح التسجيل لمنتخب إسبانيا. ومن المثير للاهتمام أن هذه ليست المرة الأولى هذا العام التي يرتكب فيها ديني خطأً غير معتاد، ينتج عنه ركلة جزاء ضد فريقه.

فخلال مباراة ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي لموسم 2025-2026 بين أستون فيلا ونوتنغهام فورست، رفع اللاعب الفرنسي يده، معتقداً أن الكرة قد خرجت من الملعب، مطالباً بركلة مرمى لفريقه. إلا أنه لم ينتبه إلى وصول عمر هاتشينسون للكرة في الوقت المناسب للتنافس عليها قبل أن تتجاوز خط المرمى، ثم أرسل هاتشينسون عرضية اصطدمت بذراع ديني الممدودة، نتيجةً لطلبه المتسرع. ونتج عن ذلك ركلة جزاء، سُجلت بنجاح، ليتقدم نوتنغهام فورست بنتيجة 1-0. ولحسن حظ ديني، فاز أستون فيلا في مباراة الإياب بنتيجة 4-0 وتوج بلقب الدوري الأوروبي.