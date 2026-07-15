playlist icon

موجز الأخبار

play icon

ديني يعود إلى الواجهة.. من أغرب أخطاء العام إلى ركلة جزاء نصف النهائي

كرة عالمية
باريس

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
مباشر
15 يوليو 2026
ديني خلال ارتكاب الخطأً ضد يامال، 14 يوليو 2026 (تشارلي تريباليو/فرانس برس)
ديني خلال ارتكاب الخطأ ضد يامال، 14 يوليو 2026 (تشارلي تريباليو/فرانس برس)
+ الخط -

نجح منتخب إسبانيا في التقدم على فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026 بفضل خطأ فادح من لوكاس ديني (32 عاماً)، استغله لامين يامال ليحصل على ركلة جزاء، سجلها ميكيل أويارزابال ومنح "لاروخا" التقدم 1-0 في دالاس، قبل أن ينتهي اللقاء لمصلحة الإسبان بهدفين من دون رد. 

وبحسب تقرير موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، مساء الثلاثاء، فقد أخطأ مدافع أستون فيلا في السيطرة على الكرة برأسه، وخلال محاولته إبعادها بقدمه اليسرى، لم يرَ جناح برشلونة، الذي اعترض طريقه في لحظة التسديد، ليتلقى الأخير ضربة على ساقه اليمنى. واستوجب الخطأ الساذج ركلة جزاء، سجلها مهاجم ريال سوسيداد، ليفتتح التسجيل لمنتخب إسبانيا. ومن المثير للاهتمام أن هذه ليست المرة الأولى هذا العام التي يرتكب فيها ديني خطأً غير معتاد، ينتج عنه ركلة جزاء ضد فريقه.

الشريف أكد أن ركلة الجزاء كانت صحيحة لإسبانيا (العربي الجديد/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

جمال الشريف يحلل قمة إسبانيا وفرنسا: هل تعرّض "الديوك" للظلم؟

فخلال مباراة ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي لموسم 2025-2026 بين أستون فيلا ونوتنغهام فورست، رفع اللاعب الفرنسي يده، معتقداً أن الكرة قد خرجت من الملعب، مطالباً بركلة مرمى لفريقه. إلا أنه لم ينتبه إلى وصول عمر هاتشينسون للكرة في الوقت المناسب للتنافس عليها قبل أن تتجاوز خط المرمى، ثم أرسل هاتشينسون عرضية اصطدمت بذراع ديني الممدودة، نتيجةً لطلبه المتسرع. ونتج عن ذلك ركلة جزاء، سُجلت بنجاح، ليتقدم نوتنغهام فورست بنتيجة 1-0. ولحسن حظ ديني، فاز أستون فيلا في مباراة الإياب بنتيجة 4-0 وتوج بلقب الدوري الأوروبي.

دلالات
المزيد في رياضة
أوسيك خلال مواجهة فيرهوفن في القاهرة، 23 مايو 2026 (خالد دسوقي/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

مُلاكم بريطاني يُهاجم أوسيك: أناني وأحمق

لويس هاميلتون ولوكلير سائقا فريق فيراري، 5 يوليو 2026 (آني غراف/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

لقب بطولة العالم لـ"الفورمولا 1" حلم يراود فيراري رغم تحفظ فاسور

الطرابلسي خلال تقديمه مدرباً لنادي الشرطة، 14 يوليو 2026 (نادي الشرطة/فيسبوك)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

الطرابلسي يفتح ملف "ميمي" ويكشف رؤيته لقيادة الشرطة العراقي