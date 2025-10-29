ديميتار برباتوف يكشف أسرار اختطافه المرعب في بلغاريا

- كشف ديميتار برباتوف عن تفاصيل اختطافه في بلغاريا عندما كان في الثامنة عشرة من عمره، حيث احتجزته عصابة في مطعم لإجباره على تغيير فريقه من سيسكا صوفيا، مما أثار شعوره بالخطر والقلق. - خلال بودكاست مع ريو فرديناند، أوضح برباتوف كيف تدخل مسؤولون كبار في الناديين للتوصل إلى اتفاق يسمح له بالبقاء في سيسكا صوفيا، مما أدى إلى إطلاق سراحه وعودة الأمور إلى طبيعتها. - برباتوف، الذي أصبح لاحقاً هدافاً تاريخياً لمنتخب بلغاريا، انتقل من سيسكا صوفيا إلى باير ليفركوزن، ثم توتنهام ومانشستر يونايتد، حيث حقق نجاحات كبيرة قبل اعتزاله عام 2019.

كشف نجم منتخب بلغاريا ومانشستر يونايتد الإنكليزي السابق، ديميتار برباتوف (44 عاماً)، عن أسرار تُروى لأول مرة عن قصة اختطافه المرعب في بلاده، خلال بداية مسيرته الكروية، من عصابة حاولت إجباره على تغيير فريقه في بداياته الاحترافية، وبالتحديد حين كان يبلغ من العمر 18 عاماً، ويلعب مع سيسكا صوفيا منذ عام 1998. وظلت الحادثة طيّ الكتمان لسنوات طويلة، إذ أخفاها بيرباتوف عن زملائه في اليونايتد وبقية الأندية، التي دافع عن ألوانها، قبل أن يقرّر أخيراً كشف تفاصيلها المروعة.

وروى ديميتار برباتوف في تصريحات مثيرة خلال بودكاست مع زميله السابق، الإنكليزي ريو فرديناند، ونقلتها صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الثلاثاء، تفاصيل تلك الليلة قائلاً إنّه احتُجز لساعات داخل مطعم من عصابة في بلغاريا، بعدما اصطحبه أحد زملائه للقاء مجموعة من الرجال أرادوا منه تغيير فريقه، مؤكداً أنه شعر حينها بالخطر، وأضاف: "كانت أوقاتاً صعبة في بلدي، عصابات مختلفة تتحكم بكل شيء، وبالنسبة لكم قد يبدو ما حدث لا يُصدق، لكن بالنسبة لي كان أمراً عادياً في تلك الأيام".

وأوضح برباتوف في حديثه: "لم يكن لديّ سيارة حينها، فطلب مني زميل في الفريق أن أرافقه لزيارة أحد أصدقائه، وكنت ساذجاً بعض الشيء فوثقت به، قادني إلى مطعم، وهناك كان يجلس رجل بمفرده، وخلفه ثلاث طاولات يجلس عندها رجال مخيفون، قال لي الرجل الذي أحضرني: اجلس هناك وسأراك لاحقاً، ثم بدأ الشخص الغريب الحديث معي قائلاً: هل تعرف بماذا ينادونني؟ ينادونني الطاهي، ثم تابع: نحن نعرفك جيداً، ونريدك أن تغيّر الفريق، وتنضم إلينا. فقلت له إنّني ألعب مع سيسكا صوفيا وأحب فريقي، فردّ قائلاً: لا تقلق، سنتولى الأمر".

وذكر برباتوف أنه جلس هناك خائفاً لساعتين أو ثلاث، إلى أن سُمح له أخيراً بالاتصال بوالده، قائلاً: "بقيت هناك نحو ثلاث ساعات، ثم سمحوا لي بالاتصال بوالدي، قلت له بسرعة: أنا هنا، لا أعرف أين بالضبط، حولي رجال ضِخام جداً، فقال لي: اهدأ، تنفّس، سأتصرف، كنت أظن أن الأمر انتهى بالنسبة لي، ربما سيضربونني أو يقتلونني إن لم أوافق"، وأضاف أسطورة بلغاريا في حديثه أن مسؤولين كباراً في الناديين تدخلوا لاحقاً، وجرى التوصل إلى اتفاق يقضي ببقائه في سيسكا صوفيا، ليُفرج عنه وتعود الأمور إلى طبيعتها.

يُذكر أن ديميتار برباتوف قضى ثلاثة أعوام في سيسكا صوفيا، قبل الانتقال إلى باير ليفركوزن الألماني، ثم إلى توتنهام هوتسبيرز الإنكليزي عام 2006، وسجل معه 46 هدفاً في 102 مباراة، ومنه انضم إلى مانشستر يونايتد عام 2008 مقابل 30.75 مليون جنيه إسترليني، وقد فاز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز مرتين، وكأس الرابطة، وكأس العالم للأندية، واستمر مع "الشياطين الحمر" حتى عام 2012، وسجل خلال هذه الفترة 56 هدفاً في 149 مباراة، كما لعب لاحقاً لأندية فولهام، وموناكو الفرنسي، وباوك سالونيكا اليوناني، وكيرالا بلاسترز في الدوري الهندي، وأحرز 48 هدفاً في 79 مباراة دولية مع منتخب بلغاريا، ليصبح الهداف التاريخي الأول لبلاده، قبل أن يعتزل عام 2019، وهو يبلغ من العمر 37 عاماً.