ديمبيلي يُهدي إلى والدته هدية ثمينة تُكلّفها مواجهة قضائية

أشعل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عثمان ديمبيلي (28 عاماً)، جدلاً قانونياً بعدما تسبّبت هدية ثمينة قدّمها لوالدته قبل سنوات في مواجهة قضائية غير متوقعة مع مصلحة الضرائب الفرنسية، إذ وجدت والدته، فاتيماتا ديمبيلي، نفسها في قلب نزاع ضريبي معقد بعدما تلقّت تحويلاً مالياً بقيمة 200 ألف يورو من ابنها سنة 2017، بمناسبة بلوغها سن الـ40.

وواجهت الأم مصلحة الضرائب أمام المحكمة الإدارية في مدينة رين، مطالبة بإلغاء الضرائب والغرامات المفروضة عليها، ومعتبرة أن المبلغ الذي حصلت عليه كان هدية عائلية مشروعة لا تخضع لأي التزام ضريبي، وفقاً لما نشرته مجلة ليكيب الفرنسية، أمس الأربعاء. وأوضح محاميها، هوبير لوفيفر، أن ما حصل لم يكن دخلاً ولا مكافأة تجارية، بل مجرد إكرام من ابن لوالدته، مستنكراً ما وصفه بسوء تفسير الإدارة للنصوص الضريبية. وأصرّت مصلحة الضرائب على موقفها، وأكدت أن التحويل لم يُسجَّل ضمن التصريحات المالية الرسمية، وأنه تم من حساب تابع لشركة تدير صورة ديمبيلي، مما يمنح العملية طابعاً مهنياً لا شخصياً، كما شدّدت على أن المبلغ أودِع في حساب بنكي إسباني غير معلَن عنه، وهو ما اعتبرته دليلاً إضافياً على محاولة للتهرّب الضريبي، ولو من غير قصد مباشر.

ودافعت فاتيماتا عن نفسها بقوة، معتبرة أن المناسبة (عيد ميلادها) تبرّر تلقّي مثل تلك الهدية، وأن الإدارة تتجاهل البعد الإنساني والرمزي للحدث، وذكّر محاميها بأن القانون الفرنسي يعترف بالهدايا التي تراعي "معيار التناسب مع الدخل"، وأضاف أن ابنها لم يسعَ إلى أي مخالفة أو استغلال.

وأثارت القضية تعاطفاً واسعاً في الأوساط الرياضية الفرنسية، خصوصاً بعد مشهد تأثر ديمبيلي خلال حفل الكرة الذهبية الأخير، حين شكر والدته أمام الجميع على دعمها له منذ بداياته الصعبة. ذلك المشهد عاد إلى الأذهان اليوم، لكن في سياق مختلف تماماً، بعدما أصبحت الأم نفسها تواجه متاعب بسبب الهدية الثمينة التي كانت في الأصل تعبيراً عن امتنان ابنها. وينتظر الطرفان صدور قرار المحكمة خلال الأسابيع المقبلة، في قضية تُذكّر بأن الشهرة والثروة لا تُحصّنان أحداً من تعقيدات القانون، وأن مواجهة قضائية غير متوقعة قد تنشأ أحياناً من أبسط بادرة حبّ داخل العائلة.