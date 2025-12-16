ديمبيلي يوحد جائزة الأفضل وفرانس فوتبول.. صك اعتراف بموسم مثالي

كرة عالمية
لندن

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
مباشر
16 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 21:15 (توقيت القدس)
ديمبيلي حصد أهم الجوائز في العالم (العربي الجديد/Getty)
ديمبيلي حصد أهم الجوائز في العالم (العربي الجديد/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- عثمان ديمبيلي يتألق في 2025: حصد جائزة الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد فوزه بالكرة الذهبية، ليصبح نجم باريس سان جيرمان مسيطراً على الساحة العالمية بفضل ألقابه مع الفريق الفرنسي.

- إنجازات تاريخية: انضم ديمبيلي إلى نخبة النجوم الذين جمعوا بين جائزتي الاتحاد الدولي والكرة الذهبية في نفس العام، مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ولوكا مودريتش.

- تحديات وتحولات: رغم الصعوبات مع مدربه لويس إنريكي وتغيير مركزه، تألق ديمبيلي في النصف الثاني من الموسم، ليصبح هدافاً حاسماً ويقود فريقه إلى المجد الأوروبي.

بين كتارا في الدوحة وقصر شاتليه في باريس اختلف الإطار والبطل واحد، عثمان ديمبيلي (28 عاماً)، يحصد جائزة الأفضل لعام 2025 التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما حصد منذ أسابيع قليلة جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول سنوياً، ليكون نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مسيطراً على المشهد في العالم في عام 2025 بفضل كل الألقاب التي حصدها مع فريقه الفرنسي، وهو يستعدّ لحصد لقب جديد خلال نهائي كأس الكونتيننتال عندما يواجه فريقه فلامنغو في النهائي يوم الأربعاء.

وفي انتظار ذلك، فإن ديمبيلي انضمّ إلى عدد قليل من النجوم الذين توجوا بالجائزة التي يمنحها الاتحاد الدولي، وكذلك جمع أفضل جائزتين على صعيد الفريق في العالم، حيث لم يسبقه إلى ذلك إلا كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ولوكا مودريتش عندما فاز كل واحد منهم بالجائزتين في العام نفسه، وبالتالي أصبح ديمبيلي نجماً في الكرة العالمية بعد موسم كان مثالياً.

سيلفا من لقاء فلومينينسي وفاسكو دا غاما، 20 أكتوبر 2025 (روانو كارنيرو/Getty)
ميركاتو
التحديثات الحية

تياغو سيلفا على مفترق طرق: اعتزال قريب أم عودة أخيرة إلى أوروبا؟

وفي الواقع، فإن موسم 2024ـ2025 كان غريباً بالنسبة إلى النجم الفرنسي، الذي واجه صعوبات مع فريقه بعدما غضب مدربه لويس إنريكي من تصرفاته إلى أن بلغ الأمر إبعاده عن مواجهة أرسنال في دور المجموعات من أبطال أوروبا، كما أنّ إنريكي غيّر مركز ديمبيلي من جناح إلى قلب هجوم، ولكن الردّ كان قوياً من ديمبيلي في النصف الثاني من الموسم خاصة بعدما "راهن" رفاقه في الفريق على تحدي الأهداف، وفعلاً كسب الرهان فأصبح هدافا ولاعباً حاسماً وقاد فريقه إلى المجد الأوروبي وحصّل جوائز فردية مهمة.

دلالات
فرق
المساهمون
المزيد في رياضة
مشجع يشتري تذكرة لحضور مباراة في مونديال 2026، 11 يونيو 2025
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

مونديال 2026: فيفا يطرح تذاكر خاصة لمشجعي المنتخبات المتأهلة

من تدريبات ريال مدريد في مقر النادي، 13 ديسمبر 2025 (أنطونيو فيلالبا/Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

ريال مدريد يرصد 50 مليون يورو لحسم صفقة موهبة البرازيل

ديمبيلي يستلم جائزة الأفضل في حفل فيفا بالدوحة، 16 ديسمبر 2025 (محمد فرج/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

ديمبيلي وإنريكي يحصدان نتاج زرع سان جيرمان في جوائز الأفضل