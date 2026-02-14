ديمبيلي يهاجم رفاقه بعد الخسارة أمام رين: الفريق أولاً

- عثمان ديمبيلي ينتقد زملاءه في باريس سان جيرمان بعد الخسارة أمام رين (1-3)، مشددًا على ضرورة اللعب بروح الفريق لتحقيق الانتصارات والألقاب. - الخسارة غير المتوقعة قد تؤثر على مسيرة الفريق في الدفاع عن لقبه، خاصة مع المنافسة القوية من نادي لانس، رغم تسجيل ديمبيلي هدف الفريق الوحيد بتمريرة من أشرف حكيمي. - تصريحات ديمبيلي تعكس نضجه وتؤكد دوره القيادي، حيث يسعى لتحفيز زملائه قبل العودة لمنافسات دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أهمية وضع مصلحة الفريق فوق الفرديات.

هاجم المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، الفرنسي عثمان ديمبيلي (28 عاماً)، رفاقه في فريق باريس سان جيرمان، وذلك بعد الخسارة التي تعرضوا لها أمام مُضيفهم رين بنتيجة (1ـ3) مساء يوم الجمعة، في الأسبوع 22 من الدوري الفرنسي. وهي عثرة غير متوقعة بعد العرض القوي للفريق منذ أيام قليلة، في كلاسيكو فرنسا أمام أولمبيك مرسيليا والانتصار بنتيجة (5ـ0).

وهذه الخسارة قد تكلف الفريق غالياً، ومجهوداً مُضاعفاً في رحلة الدفاع عن لقبه بما أنه يجد مقاومة من نادي لانس، وقد سجل ديمبيلي هدف فريقه الوحيد في المباراة من تمريرة من المغربي، أشرف حكيمي، وذلك في مواجهة الفريق الذي كان سبباً في بروزه قبل انتقاله إلى اللعب لاحقاً في بوروسيا دورتموند الألماني ثم برشلونة الإسباني، قبل العودة إلى الدور الفرنسي من بوابة الباريسي.

وأدلى ديمبيلي في نهاية المباراة، بتصريح إعلامي أثار جدلاً واسعاً، بعد أن انتقد علناً رفاقه في الفريق، وقال: " بدأنا بداية سيئة للغاية. بعد ذلك، إضافة إلى أن رين قدم مباراة جيدة جداً. أعتقد أننا في حاجة إلى إظهار رغبة أكبر؛ وقبل كل شيء، علينا أن نلعب من أجل باريس سان جيرمان لنتمكن من الفوز بالمباريات"، وتابع "لأننا إذا لعبنا وحدنا على أرض الملعب، فلن ينجح الأمر، ولن نفوز بالألقاب التي نريدها. في الموسم الماضي، وضعنا النادي، باريس سان جيرمان في المقام الأول، قبل التفكير في أنفسنا. أعتقد أننا في حاجة إلى استعادة ذلك، خاصة في مثل هذه المباريات. نحن نعلم أننا في النصف الثاني من الموسم. يجب أن يكون باريس سان جيرمان هو الأولوية، وليس اللاعبين والفرديات".

وتخلى ديمبيلي عن صورة النجم الأول، ليتقمص دور القائد، بما أن تصريحاته سيكون لها صدى واسعاً في الأيام المقبلة، وقد تحفز رفاقه أكثر، وذلك قبل عودة الفريق إلى منافسات دوري أبطال أوروبا، وهي تؤكد أن ديمبيلي أصبح يملك نضجاً يُساعده على التحدث بكل قوة من أجل مصلحة الفريق تفادياً لإضاعة فرصة التتويج، وقد كان الباريسي قادراً على حصد نتيجة أفضل أمام رين، بعد أن توفرت له فرصٌ خطيرة ولكن نجومه أضاعوا عديد الوضعيات المناسبة، عكس نادي رين الذي عاقب ضيفه في ثلاث مناسبات وحمل الهدف الأول توقيع الأردني موسى التعمري.