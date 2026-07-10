ديمبيلي يكشف نصيحة مبابي في لقطة الهدف الثاني أمام المغرب

- عثمان ديمبيلي يكشف عن نصيحة كيليان مبابي له خلال مباراة فرنسا ضد المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026، حيث طلب منه البقاء في العمق لاستغلال فرصة الهجوم المرتد، مما أدى إلى تسجيل هدف مهم. - فرنسا تتأهل إلى نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزها على المغرب 2-0، وتستعد لمواجهة الفائز من مباراة إسبانيا وبلجيكا، مع الحفاظ على التركيز للوصول إلى النهائي. - تحت قيادة ديديه ديشان، يسعى المنتخب الفرنسي لتحقيق اللقب الثالث في تاريخه، بعد أن قاد ديشان الفريق للفوز في 1998 كلاعب و2018 كمدرب.

كشف جناح نادي باريس سان جيرمان، عثمان ديمبيلي (29 عاماً) عن النصيحة التي قدّمها له زميله، قائد منتخب فرنسا، كيليان مبابي (27 عاماً)، خلال المباراة التي جمعت "الديوك" بمنتخب المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026، أمس الخميس، على ملعب بوسطن، والتي انتهت بفوزهم 2-0 وتأهلهم إلى نصف النهائي لملاقاة المنتصر من مواجهة إسبانيا وبلجيكا التي تلعب اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة.

وفي مقابلة مع "قناة M6"، روى ديمبيلي تفاصيل عن هدفه، الذي جاء بعد تمريرة ثنائية من مبابي، وقال: "طلب مني كيليان قبل ذلك البقاء في العمق، وأخبرني بأن لدينا فرصة للهجوم المرتد. قام بانطلاقة رائعة ليخلق لي مساحة. كانت لدي بالفعل مساحة كافية، وأردت بالدرجة الأولى تسديد الكرة على المرمى. نحن سعداء بعد مباراة كهذه. سنحاول الحفاظ على تركيزنا الآن".

وعن أجواء مواجهة المغرب والتأهل إلى نصف النهائي، أضاف: "نحن سعداء للغاية. لقد بلغنا نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي في كأس العالم، وهذا إنجاز استثنائي. سنحافظ على هذا التركيز لنصل إلى النهائي. دوري؟ أنا مع المنتخب الفرنسي منذ 10 سنوات. يجب أن يكون لك دور مؤثر، فأنا لاعب مخضرم في الفريق، علينا أن نبقى مركزين كما ذكرت، كنّا نعلم أن المغرب سيكون خصماً عنيداً. وقد كوفئنا بهذين الهدفين".

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ويتطلع منتخب فرنسا مع ديمبيلي ومبابي، وتحت قيادة المدرب ديديه ديشان الذي سيودّع "الديوك" بعد المونديال، إلى تحقيق اللقب الثالث في تاريخ بلاده. وساهم ديشان في حمله عام 1998 لاعباً إلى جانب مجموعة مميزة من الأسماء على غرار زين الدين زيدان، قبل أن يتوج به حين كان على رأس الجهاز الفني عام 2018 أمام كرواتيا، ليصل بعدها إلى اللقاء الختامي عام 2022 في قطر، ويخسره أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.