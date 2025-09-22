ديمبيلي يفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025 ويدخل قائمة الأساطير

- توج عثمان ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمان، حيث قاد الفريق لتحقيق ألقاب تاريخية تحت إشراف المدرب لويس إنريكي، متفوقًا على لامين يامال في التصويت العالمي. - سجل ديمبيلي 8 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في دوري الأبطال، ليقود باريس سان جيرمان للفوز بالبطولة لأول مرة، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في المسابقة لموسم 2024-2025. - أضاف ديمبيلي خمسة ألقاب مع باريس سان جيرمان، منها الدوري والكأس في فرنسا، ولقب كأس السوبر الأوروبي، ليصبح سادس لاعب فرنسي يفوز بالكرة الذهبية.

تُوج النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي (28 عاماً)، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، خلال الحفل الرسمي لتوزيع جوائز مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، الذي أُقيم مساء الاثنين على مسرح شاتليه في العاصمة باريس، وجاء تتويج ديمبيلي ليخلف نجم مانشستر سيتي، الإسباني رودري، الفائز بالجائزة في العام الماضي لأول مرة في مسيرته، وليؤكّد المكانةَ الرفيعة التي بلغها اللاعب الفرنسي بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمان، ساهم خلاله في قيادة الفريق لحصد ألقاب تاريخية عدّة تحت إشراف المدرب الإسباني لويس إنريكي.

وجاء تتويج ديمبيلي التاريخي نتيجة ثمرة جهد جماعي وبصمة فردية مميزة، فقد تفوق النجم الفرنسي في سباق التصويت العالمي على لامين يامال، بعدما منحه الصحافيون أعلى معدل من النقاط (الذي سيُكشف لاحقاً)، تقديراً لما قدمه من مستويات استثنائية، إذ كان حاسماً في الملاعب الفرنسية من خلال المساهمة في إحراز جميع البطولات المحلية، بينما على الساحة الأوروبية ارتقى إلى القمة وقاد الفريق الباريسي لتحقيق الحلم الأكبر، بالفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد سنوات من المحاولات التي اعتمدت على أسماء عالمية بارزة لم تنجح في بلوغ الهدف.

وكانت رحلة ديمبيلي في دوري الأبطال استثنائية بكل المقاييس، إذ خاض 15 مباراة سجل خلالها ثمانية أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة، ليقود فريقه إلى انتصارات بارزة على عمالقة الدوري الإنكليزي مثل ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي، وقد مكّنه إبداعه الفردي إلى جانب مساهماته الجماعية من الفوز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة لموسم 2024-2025، في شهادة واضحة على بصمته التاريخية في أعرق بطولة قارية على مستوى الأندية.

كما واصل صاحب الـ28 عاماً، تألقه في جميع البطولات، إذ خاض 53 مباراة وسجل خلالها 35 هدفاً وقدم 16 تمريرة حاسمة، ليقود باريس سان جيرمان إلى التتويج بخمسة ألقاب، من بينها الدوري والكأس في فرنسا، ورغم خسارة الفريق لقب كأس العالم للأندية أمام تشلسي الإنكليزي في الولايات المتحدة، فإن النجم الفرنسي تألق مجدداً بتسجيله هدفين وصناعته تمريرة حاسمة في المنافسة، قبل أن يضيف لقباً أوروبياً جديداً عبر الفوز بكأس السوبر الأوروبي على حساب توتنهام هوتسبيرز، ليؤكد أن موسمه لم يكن استثنائياً في دوري الأبطال فحسب، بل في جميع البطولات التي خاضها.

وبتتويجه التاريخي، يصبح ديمبيلي سادس لاعب فرنسي يحصد الكرة الذهبية، ليرفع رصيد بلاده إلى ثماني جوائز، معادلاً بذلك الرقم الذي حققته الأرجنتين بفضل تألق ليونيل ميسي، علماً أن لائحة الأبطال الفرنسيين بدأت مع بريمون كوبا عام 1958، ثم ميشال بلاتيني بثلاثية متتالية (1983 و1984 و1985)، وثم جان بيار بابان في 1991، وزين الدين زيدان في عام 1998، وأخيراً كريم بنزيمة في 2022.