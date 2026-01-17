ديمبيلي يتوهج ويرسم اللوحات ويعيد باريس سان جيرمان إلى الانتصارات

- أبدع عثمان ديمبيلي في مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل بتسجيله هدفين، حيث أظهر مهاراته العالية بتسجيل هدف مميز رغم مراقبته بثلاثة مدافعين، مما ساهم في فوز فريقه بنتيجة 3-0 وتصدره الدوري الفرنسي برصيد 42 نقطة. - شهدت أرقام ديمبيلي تحسناً ملحوظاً في عام 2026، حيث سجل في ثلاث من أربع مباريات، مما أعاد له الثقة بعد تراجع مستواه في نهاية العام الماضي بسبب الإصابات. - تفاعلت الجماهير مع أداء ديمبيلي، الذي أثبت جدارته بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، وأكد أنه عنصر حاسم في تشكيلة باريس سان جيرمان.

سجّل المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي (28 عاماً) هدفاً مميزاً في انتصار فريقه باريس سان جيرمان على ضيفه ليل بنتيجة (3ـ0)، مساء الجمعة، في ملعب بارك دي برانس في منافسات الأسبوع الـ18 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليصل فريقه إلى النقطة الـ42 في صدارة الترتيب، في انتظار مباراة لانس الذي تراجع ثانياً برصيد 40 نقطة، ويحتل ليل المركز الرابع برصيد 32 نقطة إثر هذه الخسارة، وهو مُهدد بالتراجع في الترتيب بعد استكمال بقية المواجهات من هذا الأسبوع.

وبعد أن سجل هدفاً في الشوط الأول بكرة أرضية فشل الحارس في التعامل معها، خاصة أن نجم الباريسي باغت الجميع بالتسديد، تابع ديمبيلي هزّ شباك منافسه ليل في الشوط الثاني، حيث نجح في تأمين تقدم فريقه في النتيجة بلوحة مميزة، ذلك أنه كان مُراقباً بثلاثة مدافعين داخل منطقة الجزاء، قبل أن يرفع الكرة بطريقة فنية تختزل مهاراته العالية ليُسجل واحداً من أفضل الأهداف في مسيرته، ويضاعف النتيجة مُحرزاً الهدف الثاني في رصيده خلال هذه المباراة.

وشهدت أرقام ديمبيلي تحسناً كبيراً في الفترة الأخيرة قياساً بأرقامه في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، فخلال أربع مباريات خاضها فريقه في عام 2026، سجل في ثلاث مباريات، واللقاء الوحيد الذي لم يسجل فيه خسره باريس سان جيرمان أمام جاره باريس إف.سي، في مسابقة الكأس يوم الاثنين الماضي، وقد تفاعلت الجماهير الحاضرة مع هدف النجم الفرنسي، قبل أن توجه إليه تحيّة عندما استبدله المدرب لويس إنريكي في الشوط الثاني بعد أن فاز فريقه أمام خصم عنيدٍ. وقد استعاد ديمبيلي بفضل الثنائية الثانية في رصيده هذا الموسم الاعتبار، فقد تغنّت جماهير فريقه بتألقه، خاصة أن المهاجم الفرنسي فشل في المحافظة على مستواه في نهاية العام الماضي بعد تكرر الإصابات، ولكنّ أثبت أنه يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2025، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول.