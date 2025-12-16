ديمبيلي وإنريكي يحصدان نتاج زرع سان جيرمان في جوائز الأفضل

- فاز عثمان ديمبيلي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025 من "فيفا"، بعد تفوقه على نجوم مثل كيليان مبابي ومحمد صلاح، وذلك بفضل مساهمته في تحقيق باريس سان جيرمان للثلاثية التاريخية: الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا. - حصل لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، على جائزة أفضل مدرب لعام 2025، متفوقاً على هانسي فليك وأرني سلوت، بينما فازت سيرينا فيغمان بجائزة أفضل مدربة بعد إنجازاتها مع منتخب إنكلترا للسيدات. - توج جانلويجي دوناروما بجائزة أفضل حارس مرمى، وفازت أيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة، بينما حصل سانتياغو مونتيال على جائزة بوشكاش لأفضل هدف.

حقق نجم نادي باريس سان جيرمان، الفرنسي عثمان ديمبيلي (28 عاماً)، جائزة أفضل لاعب في عام 2025، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في الحفل الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، بعدما تفوق المهاجم على منافسيه المرشحين.

وتمكن عثمان ديمبيلي من حسم جائزة الأفضل، بعدما تفوق على منافسيه، الذين أعلنهم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في قوائمه، وأبرزهم: كيليان مبابي، محمد صلاح، أشرف حكيمي، لامين يامال، رافينيا، هاري كين، كول بالمر، فيتينا، نونو ميندز، بالإضافة إلى بيدري، لينهي نجم باريس سان جيرمان العام الحالي بأفضل طريقة ممكنة خلال مسيرته الاحترافية.

ويأتي فوز عثمان ديمبيلي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، تتويجاً لما قدّمه في الموسم الماضي مع ناديه باريس سان جيرمان، بعدما ساهم في حصده الثلاثية التاريخية، وهي: الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ "الباريسي"، الذي استطاع حسم المواجهة النهائية على حساب إنتر ميلان الإيطالي، بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

واستطاع عثمان ديمبيلي الجمع بين جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مع جائزة الكرة الذهبية، التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول، ليتمكن النجم الفرنسي من كتابة اسمه بأحرف من ذهب خلال مسيرته، التي شهدت عودته بقوة، بعدما رحل عن برشلونة، الذي عانى معه من كثرة الإصابات.

#TheBest FIFA Men's Player 2025: Ousmane Dembélé. 🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

وأما جائزة أفضل مدرب في عام 2025، التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فذهبت إلى المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان أيضاً، الإسباني لويس إنريكي، الذي تفوق بدوره على منافسيه، وهما: هانسي فليك (برشلونة)، وأرني سلوت (ليفربول)، فيما حصدت الهولندية سيرينا فيغمان جائزة أفضل مدربة، بعد إنجازها الكبير مع منتخب إنكلترا للسيدات.

Luis Enrique: #TheBest FIFA Men's Coach 2025! 👔 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

كذلك تُوج حارس مرمى منتخب إيطاليا ونادي مانشستر سيتي، جانلويجي دوناروما، بجائزة أفضل حامي عرين لعام 2025، فيما فاز سانتياغو مونتيال بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام الحالي. وحصدت نجمة منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، أيتانا بونماتي، جائزة أفضل لاعبة في عام 2025، بعدما تفوقت على مواطنتها ألكسيا بوتياس، وقائدة منتخب إنكلترا وفريق تشلسي، لوسي برونز.