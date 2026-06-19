ديمبيلي.. لا بريق للكرة الذهبية في كأس العالم

- فشل عثمان ديمبيلي، الفائز بالكرة الذهبية لعام 2025، في التسجيل خلال كأس العالم 2026، رغم مشاركته للمرة الثالثة في البطولة، مما يضعه ضمن قائمة النجوم الذين لم يسجلوا في كأس العالم رغم تتويجهم بالكرة الذهبية. - ديمبيلي، إلى جانب الإسباني رودري، هما اللاعبان الوحيدان من الفائزين الحاليين بالكرة الذهبية الذين لم يسجلوا في كأس العالم، رغم تألقهما في مسابقات أخرى مثل دوري أبطال أوروبا. - تضم القائمة أيضاً نجومًا مثل ماركو فان باستن، ماتياس سامر، وبافل نيدفيد، الذين لم يسجلوا في كأس العالم رغم تتويجهم بالكرة الذهبية.

فشل مهاجم منتخب فرنسا عثمان ديمبيلي (29 عاما)، في التسجيل خلال المواجهة التي جمعت منتخب بلاده بمنتخب السنغال في الجولة الأولى من كأس العالم 2026، رغم أنه شارك أساسياً. وعجز المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلال عام 2025 في تدوين اسمه في قائمة الهدّافين في الحدث العالمي، رغم أنه يُشارك للمرة الثالثة في البطولة بعد دورتي 2018 و2022.

وخاض ديمبيلي 12 مباراة في النهائيات دون أن يهز الشباك، ليلتحق لحدّ الآن بعدد من النجوم الذين توجوا بالكرة الذهبية ولكنهم عجزوا عن التهديف في كأس العالم، المسابقة الأهم في العالم. ووفقاً لتقرير نشرته قناة سكاي سبورتس 24 الإيطالية في وقت سابق، فإن ديمبيلي يقود قائمة من النجوم الذين تنكر لهم الحظ في كأس العالم. بداية بالمتوج في عام 2024، الإسباني رودري، الذي لم يُسجل أي هدف في خمس مباريات بين كأسَي العالم 2022 و2026. وإلى جانب ديمبيلي، يُعدّ رودري اللاعب الوحيد من الفائزين الحاليين بالكرة الذهبية الذي لم يُسجل أي هدف في كأس العالم. صحيح أنه ليس هدافاً، إلا أنه كان حاسماً في نهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل ثمانية أهداف في الدوري خلال موسم واحد مع مانشستر سيتي.

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كما تضمّ القائمة نجوماً بارزين مثل الهولندي ماركو فان باستن، الذي شارك في كأس العالم 1990 دون أن يترك بصمة، رغم أنه توج بالكرة الذهبية في ثلاث مناسبات، وكذلك الألماني ماتياس سامر والتشيكي بافل نيدفيد والبرتغالي لويس فيغو والإنقليزي كيفن كيغن وستانلي ماثيوز والإسباني لويس سواريز والإيطالي فابيو كنافارو. كما يُعتبر وضع الليبيري جورج وياه مختلفاً نسبياً بما أنه لم يُشارك في كأس العالم رغم أنه توج بالكرة الذهبية، وهو يشترك في هذه الوضعية مع ألفريدو دي ستيفانو ليف ياشين.