منذ تأسيسها في عام 1956، فاز اللاعبون الفرنسيون بجائزة الكرة الذهبية المرموقة ثماني مرات، بعد حصد عثمان ديمبيلي (28 عاماً) نسخة 2025، لتتمكن فرنسا من معادلة مجموع الجوائز التي تملكها الأرجنتين، والتي حصدها جميعاً الأسطورة ليونيل ميسي. وأقيمت النسخة الـ69 من جائزة الكرة الذهبية في مسرح الشاتليه بباريس، مساء أمس الاثنين، ونال ديمبيلي الجائزة المرموقة، بفضل دوره البارز في تتويج الفريق بخمسة ألقاب محلية وقارية، أهمها دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

وهذه أول مرة منذ زمن طويل يرفع فيها لاعب فرنسي هذه الجائزة، لتصبح الثامنة لفرنسا، لتعادل مجموع ميسي، أكثر لاعب تتويجاً بالكرة الذهبية. وحصل "البولغا" على جائزته الأولى في 2009، واستمر في الفوز بها أربع سنوات متتالية حتى 2012، قبل أن يحصدها مرة أخرى في 2015، ثم بين 2019 و2023، فاز بثلاث من أربع نسخ (حصل على الكرة الذهبية 2021 و2023 وهو لاعب في باريس سان جيرمان).

ديمبيلي يخلف بنزيمة

في عام 2022، وبعد موسم مميز مع ريال مدريد، شمل لقب دوري أبطال أوروبا، أصبح المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة خامس فرنسي يفوز بالجائزة المرموقة، منهياً انتظار 24 عاماً منذ تتويج زين الدين زيدان في 1998. ويضاف إليهم جان-بيير بابان (1991)، ميشيل بلاتيني ثلاثي الفوز (1983، 1984، 1985)، وريمون كوبا (1958)، ثالث فائز في تاريخ الجائزة.

ومع مجموع ثماني كرات ذهبية، تُعد فرنسا واحدة من الدول الأكثر تمثيلاً، رغم أن الفرنسيين استفادوا تاريخياً، لكون الجائزة كانت مقتصرة على الأوروبيين حتى 1994. أما الأرجنتين، فهي الدولة التي تعادل رقمهم، بفضل ميسي، بينما تتساوى ألمانيا والبرتغال وهولندا في عدد الجوائز، بواقع سبع كرات ذهبية لكل منها.