ديماركو يرد على الاحتفال المثير للجدل: إيطاليا تحترم البوسنة

- أكد فيديريكو ديماركو احترامه للبوسنة والهرسك، مشيراً إلى أن رد فعله خلال الاحتفال بتأهل البوسنة كان غريزياً وليس تقليلاً من الاحترام، وأوضح أنه تحدث مع زميله السابق إيدين دجيكو وهنأه. - ديماركو دافع عن نفسه ضد اتهامات الغطرسة، مذكراً بالإخفاقات السابقة لإيطاليا في التأهل لكأس العالم، وأكد على رغبة الفريق الشديدة في التأهل لمونديال 2026. - أثارت لقطات احتفال لاعبي إيطاليا بجدل واسع، حيث اعتبرها البعض قلة احترام، وحذر ميراليم بيانيتش من ضرورة تعامل إيطاليا بجدية في المباراة المقبلة.

أكد المدافع الإيطالي فيديريكو ديماركو أن إيطاليا تحترم البوسنة والهرسك، خصمها المقبل يوم الثلاثاء في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026، بعدما أثارت ردّة فعله خلال الاحتفال بتأهل البوسنة على حساب ويلز الجمعة جدلاً واسعاً.

وقال ديماركو في مؤتمر صحافي في كوفرتشيانو، مركز تدريبات المنتخب الإيطالي، اليوم السبت: "أنا أحترم جميع الأندية وخاصة كل المنتخبات الوطنية. كانت ردّة فعل غريزية، كنّا بين أصدقاء ونشاهد ركلات الترجيح". وأضاف: "تحدثت أيضاً مع إيدين دجيكو -زميله سابقاً في إنتر- وهو صديق وهنّأته. أكرر، لم أُبدِ أي قلّة احترام لأحد، لا للبوسنة ولا للبوسنيين، فنحن جميعاً أناس محترمون".

ودافع ديماركو عن نفسه قائلاً بحسب ما نقلته "فرانس برس": "سمعت من يقول إننا كنا متعجرفين. لا يوجد ما يدعو إلى ذلك، لقد غبنا عن آخر نسختين من كأس العالم"، مذكّراً بالإخفاقات السابقة. وأردف: "كل هذا أحزنني، وأظن أنه كان من غير اللائق أن يجرى تصويرنا في تلك اللحظة". واستطرد قائلاً: "نريد بشدّة التأهل لهذا المونديال، نحن مجموعة منسجمة. نتوقع أجواءً ساخنة، لكننا إيطاليا وعلينا أن نقدّم مباراة كبيرة". وظهر ديماركو وساندرو تونالي وعدد من لاعبي المنتخب الإيطالي في لقطات بثّتها قناة راي الإيطالية وهم يحتفلون بعد تفوّق البوسنة على ويلز بركلات الترجيح في كارديف (4-2، 1-1 في الوقتين الاصلي والإضافي) عقب الفوز مباشرة على أيرلندا الشمالية 2-0.

وتسببت تلك اللقطات بجدل كبير من جانب جماهير البوسنة وبعض نجوم المنتخب السابقين. وكتب حساب "البوسنة لكرة لقدم" في منشور حظي بتفاعل كبير على منصة إكس: "شاهدوا قلّة الاحترام والغطرسة من جانب الإيطاليين". أما لاعب المنتخب السابق ميراليم بيانيتش، فقال لصحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية :"فرحة دي ماركو وبقية الأتزوري؟ بصراحة، لا أفهم لماذا". وحذّر "سيحتاجون إلى التعامل جيداً مع المباراة في أجواء نارية. عليهم أن يُظهروا الشخصية، إذا أرادوا الخروج من زينيكا بالفوز". وغابت إيطاليا عن مونديالي 2018 و2022، بعدما خرجت في المرتين من الملحق أمام السويد في الطريق إلى روسيا، ثم مقدونيا الشمالية في الطريق إلى قطر.