ديل.. حكاية موهبة برازيلية هدفها لقب "هالاند الهدّاف"

- تألق وينديسون "ديل" مع منتخب البرازيل تحت 17 عاماً، حيث سجل هدفين ضد المغرب في مونديال الناشئين بقطر، مما دفع ناديه باهيا لتجديد عقده حتى 2028 بشرط جزائي 100 مليون يورو. - يُلقب ديل بـ"هالاند الهدّاف" بسبب أسلوب لعبه المشابه للنجم النرويجي، ويعتبر هالاند قدوته، حيث يدرس تحركاته داخل الملعب. - سجل ديل 40 هدفاً في 34 مباراة عام 2023، مما أهله للانضمام لمنتخب البرازيل تحت 17 عاماً، حيث أظهر مهاراته في البطولات الدولية.

خطف وينديسون وانديرلي سانتوس دي ميلو، المعروف بـ"ديل"، الأنظار إليه وبقوة مع منتخب البرازيل تحت 17 عاماً، بعدما سجل هدفين في شباك المغرب ضمن منافسات ربع نهائي مونديال الناشئين، المقام على ملاعب أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، السبت، أن "ديل" يمتلك قصة رائعة في عالم الساحرة المستديرة رغم صغر سنه (17 عاماً) بسبب الموهبة الكبرى التي يتمتع بها، الأمر الذي جعل إدارة ناديه باهيا البرازيلي تسارع إلى تجديد عقده حتى عام 2028 قبل انطلاق مونديال الناشئين في قطر، مع وضع شرط جزائي يُقدر بنحو 100 مليون يورو، لأنها تعلم أن المهاجم الصغير سيلفت الأنظار إليه وبقوة في المسابقة الدولية، وستحاول الأندية الكبرى الدخول في مفاوضات مباشرة من أجل حسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم أن المُهاجمين في البرازيل يُعرفون بقصرهم، لكن ديل يبلغ طوله 1.72 متر، وما زال لديه الوقت لاكتساب المزيد من السنتيمترات بسبب صغر سنه، لكن جماهير ناديه باهيا البرازيلي تُطلق عليه لقب "هالاند الهدّاف" بسبب الشبه الكبير في طريقة لعبه مع نجم منتخب النرويج ومانشستر سيتي الإنكليزي إرلينغ هالاند.

ويعتبر ديل أن هالاند هو نجمه المفضل في كرة القدم، بعدما قال في تصريحات سابقة: "مهاجم مانشستر سيتي هو الذي أقتدي به أكثر من أي لاعب آخر، وأقوم بمشاهدة المواجهات التي يخوضها في وقت فراغي، بالإضافة إلى متابعة التسجيلات المصورة الخاصة المنتشرة عبر المواقع الإلكترونية، حتى أعرف كيف يتصرف داخل الملعب وخارجه، وأدرس تمركزه وتحركاته داخل منطقة الجزاء وحولها".

وأكد ديل أن لقب "هالاند الهدّاف" هو هدفه الأساسي، لأنها اعتاد على هتاف جماهير ناديه باهيا البرازيلي، لكن بحسب العديد من النقاد، فإن صاحب الـ17 عاماً يجمع بين السرعة والهدوء أمام المرمى في اللحظات الحاسمة، خاصة أن الإحصائيات في عام 2023 تظهر قيامه بتسجيل 40 هدفاً في 34 مباراة مع الفريق تحت 17 عاماً، ما جعله يصعد إلى فريقي تحت 20 عاماً والفريق الأول لاحقاً، الأمر الذي أدى إلى انضمامه إلى منتخب البرازيل، الذي لعب معه في بطولة أميركا الجنوبية تحت 17 عاماً هذا العام، وسجل الهدف الوحيد ضد تشيلي في نصف النهائي، ونفذ الركلة الترجيحية الحاسمة في النهائي أمام كولومبيا بثقة وهدوء.