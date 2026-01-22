ديلونتي ويست.. من جني الملايين إلى سرقة 23 دولاراً والتشرد

- ديلونتي ويست، اللاعب السابق في دوري السلة الأميركي، يواجه انهيارًا شخصيًا بعد توقيفه بتهمة سرقة 23 دولارًا، ويعاني من مشكلات إدمان واضطراب ثنائي القطب، مما أدى إلى تدهور حالته النفسية والمعيشية. - رغم مسيرته الرياضية التي شهدت نجاحات مع فرق مثل بوسطن سيلتكس وكليفلاند كافالييرز، إلا أن حياته الشخصية كانت مليئة بالجدل، بما في ذلك توقيفه لحيازة أسلحة نارية ومعاقبته لتصرفات غير رياضية. - محاولات ويست للعودة إلى الاستقرار، مثل مشاركته في دوري بيغ 3 عام 2022، لم تنجح، ويستمر في مواجهة تحديات نفسية واجتماعية حادة.

يواصل اللاعب السابق في صفوف بوسطن سيلتكس وسياتل سوبرسونيكس وكليفلاند كافالييرز ودالاس مافريكس، ديلونتي ويست (42 عاماً)، الذي جمع أكثر من 16 مليون دولار خلال ثمانية مواسم في دوري السلة الأميركية، فصول الانهيار في مسيرته الشخصية، بعدما جرى توقيفه بتهمة سرقة 23 دولاراً من أحد الأشخاص في مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا.

وذكرت الشرطة، بحسب ما نقله موقع "تي إم زت" الأميركي، في تقرير سابق، أنها تلقت بلاغاً من شخص أفاد بتعرضه للاعتداء والسرقة في منطقة بيل هافن، قبل أن يلوذ المعتدي بالفرار. وبعد وقت لاحق، ألقي القبض على ويست ووجهت إليه تهمتا السرقة والاعتداء، قبل أن يُفرج عنه بكفالة مالية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كان ويست قد أوقف أيضاً بعد العثور عليه مخموراً وفاقداً للوعي، وعندما عرضت الشرطة نقله إلى المستشفى، رفض ذلك، ما دفعها إلى توقيفه حرصاً على سلامته. ويعاني ويست من مشكلات حادة تتعلق بالإدمان، وسبق أن أثار جدلاً واسعاً خلال إحدى حالات توقيفه الأخيرة، بعدما وجه إهانات عنصرية لرجال أمن، وادعى أنه رئيس الولايات المتحدة، إضافة إلى وصف نفسه بأفضل لاعب في تاريخ الرياضة، قائلاً إنه كان أفضل من ليبرون جيمس ومايكل جوردان.

ويعاني اللاعب السابق من اضطراب ثنائي القطب (اضطرابات بالدماغ تسبب تغيرات في مزاج الشخص وطاقته وقدرته على العمل)، فبعد اعتزاله كرة السلة، شوهد في أكثر من مناسبة وهو يتسول في الشوارع، كما انتشرت مقاطع فيديو تُظهر تعرضه للاعتداء، ما سلط الضوء على تدهور وضعه النفسي والمعيشي. ودخل ويست دوري السلة الأميركي من بواية بوسطن سيلتكس قادماً من جامعة سانت جوزيف عام 2004، وخاض 432 مباراة في الدوري، بمعدل 9.7 نقاط، و3.6 تمريرات حاسمة، و2.9 متابعة في المباراة الواحدة، قبل أن ينهي مسيرته الاحترافية عام 2012.

ولم تخلُ مسيرته من الجدل حتى أثناء لعبه، إذ جرى توقيفه عام 2009 لحيازته عدة أسلحة نارية، كما عوقب من قبل رابطة السلة الأميركية عام 2012 بسبب تصرف غير رياضي خلال مباراة بين دالاس مافريكس ويوتا جاز، وفي عام 2016، أثارت صورة له وهو يطلب المساعدة في الشارع صدمة واسعة لدى متابعي كرة السلة، ورغم تأكيده في وقت لاحق أنه لا يعيش حالة تشرد كاملة، أقر ويست بمعاناته من مشكلات نفسية حادة. وفي عام 2020، انتشرت صور لمالك دالاس مافريكس مارك كوبان وهو يعثر على ويست في محطة وقود ويحاول تقديم الدعم له. وفي محاولة خجولة للعودة إلى الملاعب، شارك ديلونتي ويست عام 2022 في دوري بيغ 3، إلا أن تلك الخطوة لم تنجح في إعادة الاستقرار إلى حياته التي لا تزال تشهد تقلبات حادة خارج إطار كرة السلة.