ديلان برون يُسابق الزمن لتعزيز صفوف منتخب تونس في كأس العالم

يُسابق نجم منتخب تونس لكرة القدم ديلان برون (30 عاماً)، الزمن من أجل المشاركة في كأس العالم 2026، بعدما تعرض مدافع نسور قرطاج" لإصابة عضلية خلال مواجهة مالي في ثمن نهائي كأس أفريقيا في المغرب، واضطرّ إلى مغادرة الميدان في بداية الشوط الأول، ومنذ تلك المواجهة لم يُعاود المشاركة مجدداً مع فريقه، كما أنه غاب عن معسكر تونس في الشهر الماضي بما أنه لم يكن جاهزاً بدنياً، وهو المعسكر الذي شهد خوض منتخب تونس مواجهتين أمام هايتي وكندا، ولم يقبل أهدافاً في المبارتين.

وتحدث مدرب سيرفيت جنيف السويسري جوسلين غورفينيك لصحيفة بليك السويسرية عن وضعية المدافع التونسي، حيث ظهر متشائماً نسبياً وقال: "سنعمل جاهدين لكي يتمكن من اللعب مجدداً قبل نهاية الموسم. صحيح أن الوقت يبدو قصيراً، لكن لكي يتمكن من المنافسة على مكان في منتخب بلاده، أعتقد أنه بحاجة للعب معنا مجدداً. نحن ملتزمون بالجدول الزمني، لكن علينا أن نرى كيف ستتطور حالته أثناء تعافيه"، هذا ما كشفته". وتوكد تصريحات غورفينيك أن وضع برون يبدو معقداً نسبياً، وخاصة أن فترة غيابه كانت طويلة.

وكشف مصدر خاص مقرب من الاتحاد التونسي، لـ"العربي الجديد"، أن فرص برون تبدو ضئيلة نسبياً ولكنه ما زال هناك أمل في أن يكون حاضراً مع النسور في كأس العالم والاستفادة من خبرته الكبيرة في الملاعب. وحسب المصدر الذي رفض ذكر اسمه، فإن الجهاز الطبي للمنتخب يتابع تطور وضعه الصحي بشكل مستمرّ، وهناك أمل حقيقي في أن يتعافى ويُشارك مع فريقه في بعض المباريات قبل حسم قائمة تونس التي ستشارك في المونديال.

ويحتاج برون للعودة إلى الملاعب والمشاركة في أكبر عددٍ من المباريات حتى يُقنع المدرب صبري لموشي بقدراته. فقد شهد المعسكر السابق دعوة عددٍ من المدافعين، مثل رائد الشيخاوي من الاتحاد المنستيري وكذلك عودة عمر الرقيق وعلاء غرام، وحضور آدم عروس مُجدداً، مع الاعتماد على محمد أمين بن حميدة في المحور، باعتباره خياراً إضافياً، في غياب منتصر الطالبي الذي حرمته أسباب شخصية من المشاركة. ووسط هذه المنافسة القوية، فإن موقف برون سيكون معقداً بلا شك وسيحتاج إلى تقديم عروض جيدة في الدوري السويسري حتى يُقنع المدرب بقدراته. ويتوقع أن يعود ياسين مرياح إلى أجواء المباريات مع الترجي الرياضي قريباً، ما يزيد من تعقيد مهمة برون. ورغم أنه يملك قدرات لا يستهان بها جعلته يلعب أساسياً مع كل المدربين، فإن الوضع سيكون مختلفاً هذه المرة أمام قرب حسم الاختيارات النهائية في القائمة.

ويملك برون سجلاً مميزاً مع المنتخب التونسي من خلال مشاركته في عديد البطولات، كما شكل رفقة منتصر الطالبي ثنائياً مميزاً في المباريات الأخيرة، فقد تأهل المنتخب التونسي إلى نهائيات كأس العالم 2026 دون قبول أهداف، ولكن الوضع اختلف في كأس أفريقيا، فقد اهتزت شباك منتخب تونس في ست مناسبات خلال أربع مباريات. وشرع المدرب الجديد في إعادة تشكيل تركيبة الدفاع من خلال الدفع بأسماء جديدة بحثاً عن استعادة الصلابة التي افتقدها النسور في المرحلة الماضية وعجلت بنهاية مشاركتهم في كأس أفريقيا. وقد شهدت علاقة برون بالمنتخب التونسي بروداً في بعض الفترات، وساعد الاعتقاد أنه سيعتزل اللعب دولياً ولكنه عاد في الأشهر الماضية وأظهر رغبة كبيرة في تمثيل منتخب تونس ووظف خبرته الواسعة من أجل تقديم الإضافة.