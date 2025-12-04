ديكو يُعلّق على مستقبل ميسي وفرص عودته إلى برشلونة

- أكد المدير الرياضي لنادي برشلونة، ديكو، أن عودة ليونيل ميسي إلى النادي غير ممكنة في الوقت القريب بسبب ارتباطه بعقد مع إنتر ميامي، رغم قدرته على تقديم المزيد مع "البلاوغرانا". - أشار ديكو إلى أن تأثير ميسي سيظل حاضراً في برشلونة، حيث يعتبره أفضل لاعب في تاريخ النادي إلى جانب رونالدينيو وكوبالا، مما يفسر هتاف الجماهير باسمه في كل مباراة. - قارن ديكو بين ميسي ولامين يامال، موضحاً أن ميسي نشأ في بيئة خالية من الضغط، بينما ظهر يامال في فترة إعادة بناء النادي، مشيداً بقدراته الفريدة.

علّق المدير الرياضي لنادي برشلونة، البرتغالي أندرسون سوزا، الشهير بـ"ديكو" (48 عاماً)، على مستقبل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عاماً)، وفرص عودته إلى صفوف النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة، قبل اعتزاله كرة القدم نهائياً، وأكد ديكو أن ميسي لا يزال بإمكانه تقديم شيء مع "البلاوغرانا"، لكنه استبعد عودته على المدى القصير، مشيراً إلى أن اللاعب مرتبط حالياً بعقد مع إنتر ميامي الأميركي، مما يجعل أي سيناريو للعودة في الوقت القريب غير ممكن.

وقال ديكو في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت الكتالونية، الأربعاء، رداً على أن جماهير نادي برشلونة تهتف باسم ميسي في الدقيقة الـ10 من كل مباراة تقام بملعب سبوتيفاي كامب نو منذ افتتاحه من جديد: "سيظل تأثير ميسي موجوداً كل يوم، إنه أفضل لاعب في تاريخ النادي، إلى جانب رونالدينيو ولاديسلاو كوبالا، لذا لا عجب أن يهتف الناس باسمه أو يتذكروا أهدافه ومهاراته، فمن المستحيل نسيانه، إنه جزء من تاريخ النادي".

وأضاف ديكو في حديثه عن مستقبل ميسي وإمكانية عودته لارتداء قميص نادي برشلونة مرة أخرى، بعدما رحل عن الفريق الكتالوني في عام 2021 إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم إنتر ميامي الأميركي، قائلاً: "لا أعتقد أن ذلك ممكن، لأن ليو لديه عقد ولم يتم التفكير في الأمر أبداً، ليو هو ليو، وما زال بإمكانه تقديم شيء، إنه لاعب عظيم، لكنه موضوع لن نتحدث عنه، الحديث في هذه اللحظة مجرد تكهنات".

كما قارن ديكو النجم الأرجنتيني بموهبة برشلونة الإسباني لامين يامال، قائلاً: "على عكس لامين، نشأ ميسي في بيئة خالية من الضغط، ولم يكن بحاجة للظهور لأن النادي لم يكن بحاجة إليه في تلك الفترة، برشلونة كان بالفعل ناضجاً، وكان يدخل الفريق تدريجياً، أما لامين، فظهر في فترة كان فيها النادي في مرحلة إعادة بناء". واختتم المدير الرياضي البرتغالي حديثه قائلاً: "إنه لاعب مثل الآخرين، لكنه يمتلك ميزات لا يمتلكها الآخرون، يفي بكل المتطلبات التي نحتاجها في النادي، نحن لا نتطرق للشؤون الشخصية".