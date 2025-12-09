ديفيد ماسا.. من غرف "الفار" إلى إدارة لقاء برشلونة في الأبطال

- تعيين ديفيد ماسا لإدارة مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت: قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الحكم الإيطالي ديفيد ماسا لإدارة المباراة المرتقبة بين برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، مما يعكس الثقة في قدراته التحكيمية. - مسيرة مهنية متميزة: يُعتبر ماسا من أبرز الحكام الإيطاليين في تطبيق تقنية الفيديو المساعد "فار"، وقد أدار مباريات هامة في دوري الأبطال، مما يعزز من مكانته كحكم ذو مستقبل واعد. - خبرة في إدارة المباريات الدولية: أدار ماسا مباريات لفرق ومنتخبات إسبانية وألمانية، ويتميز بقراراته الحاسمة وتطبيقه الفوري للقوانين دون نقاشات مع اللاعبين.

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، منح الحكم الإيطالي، ديفيد ماسا (44 عاماً)، إدارة المواجهة، التي ستجمع بين نادي برشلونة وضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الاثنين، أن ديفيد ماسا يُعد أحد أبرز الحُكام في إيطاليا الذين أشرفوا على تطبيق تقنية الفيديو المساعد "فار"، بعدما نال الشارة الدولية عام 2024، ويتوقع أن يكون لديه مستقبل كبير للغاية، خصوصاً أن هذه المباراة هي الثالثة التي سيشرف عليها في منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتابعت بأن ديفيد ماسا أدار المباراة التي حقق فيها أرسنال انتصاراً عريضاً على أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف نظيفة، والثانية كانت في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بين بوروسيا دورتموند وفياريال الإسباني، وانتهت بفوز الفريق الألماني بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات مرحلة الدوري في المسابقة القارية.

وأوضحت أن ديفيد ماسا سيقود إدارة مواجهة لنادي برشلونة الإسباني، للمرة الأولى في مسيرته التحكيمية، بعدما سبق له قيادة لقاء لريال مدريد، بالإضافة إلى إدارته مباراة لمنتخب إسبانيا الأول ومنتخبها تحت 21 عاماً، منذ أن خرج من مسؤولية تقنية "الفار" في إيطاليا، وأصبح حكماً رئيساً في بلاده التي يشرف فيها على مباريات في "الكالتشيو" وكأس إيطاليا.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن ديفيد ماسا أدار ثلاث مواجهات للأندية الألمانية في المسابقات القارية بالموسم الماضي، ولم يستطع أي فريق من "البوندسليغا" تحقيق الانتصار، منذ آخر مباراة كانت في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، لكن صاحب الـ44 عاماً يتميز دائماً بقراراته الحاسمة، وعدم دخوله في نقاشات مع النجوم، بل يطبق القانون فوراً.