ديشان يُعلن قائمة فرنسا لمونديال 2026 وصدمة لنجم ريال مدريد

- استبعد ديديه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، نجم ريال مدريد إدواردو كامافينغا من قائمة كأس العالم 2026 بسبب تراجع مستواه، مما شكل صدمة كبيرة لعشاق اللاعب. - تضمنت قائمة المنتخب الفرنسي أسماء بارزة في الدفاع مثل جول كوندي ولوكاس هيرنانديز، بينما اعتمد ديشان على نجوم الوسط مثل نغولو كانتي وأوريلين تشواميني. - سيواجه منتخب فرنسا تحديات كبيرة في المجموعة التاسعة التي تضم النرويج والسنغال والعراق، في بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجه مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشان (57 عاماً)، صدمة إلى نجم نادي ريال مدريد الإسباني بعدما أخرجه من القائمة المكونة من 26 لاعباً سيشاركون في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وأعلن ديشان عن قائمة منتخب فرنسا التي ستشارك في بطولة كأس العالم 2026، لكن المفاجأة الكبرى كانت غياب نجم نادي ريال مدريد إدواردو كامافينغا، الذي كان مرشحاً حتى يكون في المسابقة الدولية القادمة، لكن تراجع مستواه الفني مع الفريق الملكي في الموسم الجاري، جعلته خارج خيارات المدير الفني.

واختار ديشان في مركز حراسة المرمى كلاً من: مايك ماينان، برايس سامبا وروبن ريسر، فيما جاء في دفاع منتخب فرنسا الأسماء التي خطفت الأنظار إليها مع أنديتها في الموسم الجاري، وهي: جول كوندي، إبراهيما كونانتي، ويليام ساليبا، لوكاس هيرنانديز وشقيقه ثيو، دايوت أوباميكانو، مالو غوستو، لوكاس دين وماكسينس لكرواكس.

ووضع ديشان ثقته في عدد من نجوم خط الوسط، وهم: أدريان رابيو، زائير إيمري، نغولو كانتي، أوريلين تشواميني، ومانو كوني، فيما قرر الجهاز الفني لـ"الديوك" استعراض القوة في خط المقدمة، الذي يملك الكثير من الخيارات المميزة، أبرزها: ماركوس تورام، ريان شرقي، ماغني أكليوش، برادلي باركولا، ديزيري دوي، مايكل أوليز، جون فيليب ماتيتا، عثمان ديمبيلي، بالإضافة إلى القائد كيليان مبابي.

ويذكر أن منتخب فرنسا (وصيف مونديال 2022 في قطر)، بقيادة مدربه ديديه ديشان، سيدخل المنافسة في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف المقبل بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، من بوابه المجموعة التاسعة، التي تُعد من الأصعب في المسابقة الدولية، لأنها تضم النرويج، السنغال، بالإضافة إلى منتخب العراق.