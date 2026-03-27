ديشان يُعارض تعديلات "فيفا" في كأس العالم ويكشف السبب

- انتقد ديديه ديشان فترات الراحة لشرب الماء خلال المباريات، مشيراً إلى تأثيرها السلبي على مجرى المباراة، حيث تُغير ثلاث دقائق كل شيء، خاصة عندما يكون الفريق في أوج عطائه. - أبدى ديشان رضاه عن أداء لاعبيه ضد البرازيل، رغم حالة الطرد التي أجبرته على تغيير استراتيجيته، مشيداً بالتفاهم الفني بين اللاعبين أمام منتخب برازيلي حذر. - يستعد منتخب فرنسا لمواجهة كولومبيا ودياً، حيث يخطط ديشان لإجراء تعديلات على التشكيلة لاكتشاف حلول جديدة، مستفيداً من تنوع النجوم في الفريق.

انتقد مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، ديديه ديشان (57 عاماً)، فترات الراحة خلال المباريات من أجل شرب الماء. وقد اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مجموعة من التعديلات الخاصة بكأس العالم 2026، مثل التوقف لمنح فرصة للاعبين بعد كل 22 دقيقة من كل شوط، إضافة إلى تعديلات أخرى سيتم تطبيقها خلال النسخة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الصيف المقبل.

ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الجمعة، تصريحات مدرب فرنسا بعد الانتصار على البرازيل ودياً في الولايات المتحدة بنتيجة (2ـ1)، وقال ديشان عن التوقف لشرب الماء: "بخصوص فترات الراحة بعد 22 دقيقة من كل شوط، من الجيد لكم، أيها المذيعون، أن يكون هناك فاصل إعلاني، لكن تلك الدقائق الثلاث تُغير مجرى المباراة. بغض النظر عن الفريق، إذا كان في أوج عطائه، فإن ثلاث دقائق تُغير كل شيء".

في الأثناء، ظهر ديشان راضياً عن أداء لاعبيه في مواجهة البرازيل خاصة في الشوط الأول، مؤكداً أن حالة الطرد في صفوف منتخبه، دفعته إلى تغيير استراتيجيته في التعامل مع المباراة وكذلك في التغييرات التي كان ينوي القيام بها. وأضاف: "كان هناك العديد من التغييرات في المراكز من دون أن يؤثر ذلك على الأداء العام للفريق. ما دام أن هناك تفاهماً فنياً جيداً بين اللاعبين أمام منتخب برازيلي حذر حاول استغلال التحولات الدفاعية الهجومية والهجمات المرتدة السريعة، فأنا راضٍ تماماً".

وسيخوض منتخب فرنسا مباراة ودية ثانية أمام كولومبيا، ضمن برنامج تحضيراته لنهائيات كأس العالم 2026، وقد أكد ديشان أنه يعتزم القيام بالكثير من التعديلات على تشكيلة منتخب فرنسا خلال هذه المباراة من أجل البحث عن حلول جديدة، تساعد بطل العالم 1998 و2018 على الاستفادة من قدرات اللاعبين بما أنه يملك الكثير من النجوم في مختلف المراكز.