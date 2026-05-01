ديشان يُحضر لمفاجأة في منتخب فرنسا.. إعادة نجم مُعتزل لمونديال 2026

- ديديه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، يخطط لإعادة الحارس المعتزل هوغو لوريس كحارس ثالث في كأس العالم 2026، رغم اعتزاله الدولي في يناير 2023، وذلك للاستفادة من خبرته في البطولة. - لوريس، الذي قاد فرنسا للفوز بكأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021، يُعتبر الخيار الأفضل لديشان بسبب خبرته وقدرته على ضبط غرفة الملابس وتوجيه اللاعبين الشباب. - ديشان لم يقتنع ببدائل أخرى مثل ألفونس أريولا أو جان بوتيز، ويعتبر لوريس الخيار الأمثل لدعم الفريق دون المشاركة الفعلية في المباريات.

يعمل مدرب منتخب فرنسا، ديديه ديشان (57 عاماً)، على مفاجأة ضخمة بالنسبة لجماهير الرياضة ووسائل الإعلام العالمية، بعدما قرر إعادة أحد نجوم "الديوك" السابقين إلى تشكيلته الرئيسية، التي ستشارك في بطولة كأس العالم 2026، في الصيف القادم بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، الجمعة، أن ديشان يُفكر في وضع حارس المرمى المعتزل، هوغو لوريس، كحامي عرين ثالث لمنتخب "الديوك" في بطولة كأس العالم 2026، رغم أن صاحب 39 عاماً، أعلن اعتزاله الدولي بشكل رسمي في شهر يناير/كانون الثاني عام 2023، لكن المدير الفني لديه وجهة نظر واضحة، وهي وجود لاعب يملك الخبرة في المونديال القادم.

وأوضحت أن هوغو لوريس لعب 145 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، وحمل شارة القيادة في 121 مواجهة، واستطاع قيادة "الديوك" صوب تحقيق لقب كأس العالم في روسيا عام 2018، ودوري الأمم الأوروبية في عام 2021، لكن المدرب ديشان يُريد إعادته إلى التشكيلة، لأن حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان، لوكاس شوفالييه، ابتعد عن خوض المواجهات مع فريقه هذا الموسم.

وتابعت أن ديشان لم يقتنع نهائياً بفكرة دعوة ألفونس أريولا أو جان بوتيز، من أجل أن يكون أحدهما حارس المرمى الثالث لمنتخب فرنسا في كأس العالم 2026، ويبقى هوغو لوريس الخيار الأبرز، نظراً لأن المدرب بحاجة لخبرته، حتى يساعده على ضبط غرفة خلع الملابس، ويقدم النصائح للمواهب الشابة، التي ستلعب المسابقة الدولية.

كرة عالمية بنزيمة خارج حسابات فرنسا في المونديال رغم إصابة إيكتيكي

وأردفت أن ديشان يعلم جيداً عدم رغبة لوريس في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية لمنتخب فرنسا، بعدما أعلن اعتزاله بشكل رسمي، لكن حارس المرمى لن يرفض نهائياً تقديم الدعم والمساعدة، وخاصة أن منصب حامي العرين الثالث يُعد عبارة عن مساهمة غير رسمية، لأنه لن يشارك في المواجهات، إلا في حال تعرض الحارس الأول والثاني إلى إصابة خطرة أو تلقيا البطاقات الحمراء أو تراكمت الإنذارات عليهما.

وختمت الصحيفة أن عودة أحد النجوم المخضرمين إلى تشكيلة ديشان في بطولة كأس العالم 2026، لن تكون أمراً غريباً على مدرب منتخب فرنسا، وبخاصة أنه وجه دعوة إلى قائد خط الوسط، نغولو كانتي، حتى يشارك في مواجهات "الديوك" الأخيرة، ما يعني أن طريق هوغو لوريس صوب العودة عن اعتزاله وخوض المونديال لن يكون مستحيلاً.