ديشان ينحني لمبابي.. تحية مدرب وكلمات قائد بعد ليلة مؤثرة

- تأهل منتخب فرنسا إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 بعد فوزه على السويد بثلاثة أهداف نظيفة، حيث سيواجه باراغواي بقيادة غوستافو ألفارو. - تألق كيليان مبابي بتسجيله هدفين، ليصل مجموع أهدافه في كأس العالم إلى 18، معادلاً رقم ليونيل ميسي، مما أثار إعجاب مدربه ديدييه ديشان الذي أبدى تقديره له. - ستكون هذه النسخة الأخيرة لديشان كمدرب لفرنسا، مع ترشيح زين الدين زيدان لخلافته، بينما تتجه الأنظار إلى المباراة المقبلة ضد باراغواي.

فاز منتخب فرنسا على السويد بثلاثة أهداف نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، حيث سيواجه منتخب باراغواي بقيادة غوستافو ألفارو. وكان نجم المباراة كيليان مبابي (27 عاماً)، الذي سجل هدفين، ليواصل تحسين سجله المذهل في كأس العالم: ففي هذه النسخة وصل إلى ستة أهداف، معادلاً رقم ليونيل ميسي، وبلغ مجموع أهدافه في العرس العالمي 18 هدفاً، ويبدو أن هذا الإنجاز قد نال إعجاب مدربه ديدييه ديشان (57 عاماً) الذي وجّه له لفتة رائعة.

وبحسب تقرير موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، اليوم الأربعاء، فعند الدقيقة الأربعين من الشوط الثاني، وعندما قرر المدرب استبداله بجان فيليب ماتيتا، انحنى بطل كأس العالم 1998 للمهاجم الفرنسي. وعكست تلك اللقطة البسيطة والعميقة حجم التقدير الذي يكنّه له، وبعدها مباشرة تعانق الطرفان في مشهد مؤثر أشبه بعلاقة أب بابنه، في ختام ليلة مثالية في نيويورك.

وبعد المباراة، ردّ مبابي الجميل لديشان، مُقدّماً له كلمات دعمٍ صادقة بعد وفاة والدته، الأمر الذي أجبره على الغياب عن مباراة دور المجموعات ضد النرويج: "نعلم أنه يمرّ بتجربةٍ صعبة، وهو أمر يمرّ به الجميع للأسف. هناك أمورٌ أهمّ من كرة القدم، لكن عليه أن يعلم، وهو يعلم ذلك بالفعل من خلال لفتة هذا الفريق، أنه لن يكون وحيداً أبداً، وسندعمه مهما حدث".

وتُعدّ هذه النسخة من كأس العالم مميزةً أيضاً للمدرب، إذ ستكون الأخيرة له على رأس الجهاز الفني لفرنسا، بعد مسيرةٍ طويلة بدأت عام 2012. وقد أُعلن ديشان القرار قبل أشهرٍ من انطلاق البطولة، ويُعتبر زين الدين زيدان المرشح الأبرز لخلافته. ومع ذلك، تتجه الأنظار جميعاً إلى المباراة المرتقبة ضد منتخب باراغواي، الذي حقق فوزاً تاريخياً مؤخراً بركلات الترجيح على ألمانيا، في دور الـ32.