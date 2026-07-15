ديشان ينتقد الحكم السلفادوري: هل يمتلك مستوى نصف نهائي كأس العالم؟

- اعترف ديديه ديشان بأن منتخب فرنسا لم يقدم أداءً جيداً أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن الحكم إيفان بارتون لم يكن على مستوى التوقعات، لكنه أكد أن المسؤولية تقع على الفريق أولاً. - أشار ديشان إلى أن فرنسا كانت أقل مستوى من الناحية الفنية وأقل خطورة هجومياً، مع بعض الأخطاء الفنية والتمريرات غير الدقيقة، مما أثر على الأداء العام للفريق. - ديشان، الذي بدأ مسيرته التدريبية مع منتخب فرنسا في 2012، أكد على ضرورة تقبل الخسارة، مشيداً بأداء إسبانيا الذي أظهر شيئاً إضافياً في المباراة.

اعترف المدرب الفرنسي ديديه ديشان (57 عاماً) بعدم تقديم منتخب فرنسا مستوى جيداً أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 على ملعب دالاس، مع اعترافه بأن حكم المواجهة السلفادوري إيفان بارتون لم يكن على قدر التوقعات.

وفي هذا الصدد علّق لاعب يوفنتوس ومرسيليا السابق في تصريحات نقلتها قناة "إم6" بعد المواجهة: "هناك الكثير من خيبة الأمل. اللاعبون محطمون لأن طموحاتنا كانت كبيرة، حتى وإن كان يجب علينا أيضاً أن نكون منطقيين، ونعترف بأننا كنا اليوم أقل مستوى من الناحية الفنية أمام فريق أحسن التحكّم في مجريات الأمور، بل أكثر من ذلك، لكن المسؤولية تقع علينا أولاً، ولا أريد اتهام أي طرف".

وتابع ديشان الذي بدأ مهمة تدريب منتخب فرنسا في عام 2012: "هل يملك الحكم المستوى المطلوب لإدارة نصف نهائي كأس العالم؟ لن أجيب عن ذلك، وليس لأننا خسرنا أقول هذا، كانت هناك العديد من الحالات، وغالباً ما ذهبت ضدنا أيضاً، لكن السبب الأول يبقى أننا كنا أقل مستوى بقليل، وأقل خطورة هجومياً مما كان يمكن أن نكون عليه، مع بعض الأخطاء الفنية والتمريرات التي كان من الممكن أن تخلق مواقف وفرصاً"، ليختم المدير الفني الذي أشرف سابقاً على موناكو ويوفنتوس ومرسيليا ولم يتخذ بعد خطوته المقبلة في عالم كرة القدم: "علينا أن نتقبل ذلك، فهذا هو أعلى مستوى في كرة القدم، حتى وإن كان مؤلماً. لا أريد أن أتنكّر لكل ما جرى إنجازه، لكن في هذه المباراة تحديداً، أظهرت إسبانيا شيئاً إضافياً".

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يُذكر أن ديشان ولد في بايون، بمنطقة بيرينيه أتلانتيك، في الجزء الفرنسي من إقليم الباسك، وبعد فترة قصيرة قضاها في رياضة الرغبي مع نادي بياريتز أولمبيك، بدأ مسيرته الكروية في نادٍ للهواة، يُدعى أفيرون بيونيه. في أثناء دراسته، لفتت موهبته أنظار كشافي نادي نانت، فانضمّ إليه عام 1983، وخاض أول مباراة له في الدوري يوم 27 سبتمبر 1985. انتقل إلى مرسيليا عام 1989. ثم أمضى ديشان موسماً على سبيل الإعارة مع بوردو عام 1990، قبل أن يعود إلى مرسيليا، ليلعب بعدها لصالح يوفنتوس وتشلسي وفالنسيا.

