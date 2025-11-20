ديشان يكسر الصمت في قضية مغادرة بنزيمة منتخب فرنسا قبل مونديال 2022

- كشف ديدييه ديشان عن تفاصيل مغادرة كريم بنزيمة لمعسكر منتخب فرنسا قبل كأس العالم 2022، موضحًا أن بنزيمة اتخذ قراره بالمغادرة بسبب إصابة عضلية، وأنه لم يكن هناك قرار جذري من جانبه. - أثارت عودة بنزيمة للتدريبات مع ريال مدريد الشكوك حول أسباب مغادرته، خاصة بعد تصريحاته الغامضة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من الجدل حول القضية. - أكد طبيب المنتخب إصابة بنزيمة، وتمت مرافقته رسميًا عند مغادرته، بينما أشار ديشان إلى أن بنزيمة غادر بإرادته ولم يُطرد.

عاد المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشان (57 عاماً) ليكسر الصمت ويكشف خفايا مغادرة الدولي السابق كريم بنزيمة معسكر منتخب الديوك قبل ثلاثة أيام فقط من انطلاق مشاركة فرنسا في كأس العالم 2022 في قطر بسبب إصابة عضلية، إلا أن عودته للتدريب مع ناديه السابق ريال مدريد الإسباني منتصف ديسمبر/كانون الأول أثارت تساؤلات حول الظروف الحقيقية لمغادرته.

وكشف موقع راديو آر إم سي سبورت الفرنسي، الخميس، تصريحات ديشان خلال مثوله أمام المحكمة، في إطار القضية المرفوعة ضد الصحافي الفرنسي دانيال ريولو بتهمة التشهير: "لم يكن عليّ اتخاذ قرار جذري، لقد كان بنزيمة قد اتخذ قراره بالفعل، عند وصولي إلى المعسكر في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وبعد الفحص الطبي، كان الشك الذي لدي مستمراً، دوري أن أستعد وأستدعي لاعباً إذا لزم الأمر، وهذا ما فعلته باستدعاء ماركوس تورام في حال وجود مشكلة لبنزيمة خلال المعسكر".

وواصل ديشان حديثه عن قضية رحيل بنزيمة قائلاً: "لقد وجدت نفسي أمام لاعب محطم وأتفهم ذلك، حاولت مواساته والتحدث معه، وسألته: ما رأيك؟ فأجاب أن الأمر انتهى، كريم قد قرر بالفعل أن الأمور قد حُسمت، لم يكن علي اتخاذ أي قرار جذري، فهو قد اتخذ قراره، كان أمامي شخص مستسلم، وأنا، فقدان كريم بنزيمة كوني مدرباً، هل تعتقدون أن هذا يجعلني أبتسم؟ قرر المغادرة لأنه كان أمراً لا مفر منه".

وبالعودة إلى مجريات القضية التي تعود إلى ثلاث سنوات، فقد بدأت خيوط هذا الحدث المثير للجدل تنكشف تدريجياً، فقبل انطلاق مشاركة فرنسا في كأس العالم، اضطر بنزيمة لمغادرة المنتخب بسبب إصابة عضلية، لكنه عاد سريعاً إلى أجواء التدريبات مع ريال مدريد، ما أثار الشكوك حول الأسباب التي دفعته للرحيل، وساهم هذا الغموض في تعزيزها واللاعب نفسه، عندما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً يقول "يا لها من جرأة"، رداً على مقابلة لديشان التي برر فيها غياب اللاعب الحالي لنادي الاتحاد السعودي عن المونديال.

وأكد طبيب المنتخب الفرنسي فرانك لو غال إصابة عضلية من الدرجة الثانية لدى كريم بنزيمة، ما دفع إلى اتخاذ قرار مغادرته المنتخب، وفي ليلة الرحيل، رافقه الطبيب وضابطا أمن ومترجم إلى العيادة، وعند عودتهم إلى الفندق حوالي منتصف الليل، لاحظ المسؤول عن الأمن المدعو محمد صنهاجي، خلال حديثه في مقابلة سابقة مع صحيفة ليكيب الفرنسية، وجود أقنعة على وجوه الجميع، مؤكداً أن بنزيمة لم يُطرد، بل غادر باختياره وجرت مرافقته وفق الإجراءات الرسمية.

وتابع ديشان حديثه عن مغادرة بنزيمة معسكر المنتخب الفرنسي بقوله: "استيقظت حوالي الساعة التاسعة وعلمت من السيد صنهاجي أن كريم قد غادر، أرسلت له رسالة عند وصوله لأنني لم أتمكن من تحيته، ورد بعد 20 دقيقة، تخيل أن يكون قادراً على اللعب؟ تحدثت مع كريم بعد رحيله، كان يقضي إجازته في الجزر مع عائلته، وقال إنه يريد الحصول على الراحة، عندما تقرأ الكلمات المستخدمة للاعب قد أكون طردته في منتصف الليل من المعسكر، لا أعتقد أنه كان ليقول هذه الكلمات".