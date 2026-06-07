ديشان يعلّق على جدل تصريحات شرقي ويحتوي الأزمة قبل المونديال

- ديشان يوضح أن تصريحات ريان شرقي حول طموحات المنتخب الفرنسي تم تفسيرها بشكل مبالغ فيه، مؤكدًا أن الهدف هو إظهار الطموح العالي وليس التقليل من المنافسين. - مدرب المنتخب الفرنسي يشدد على أهمية بذل الجهد للوصول إلى القمة، مشيرًا إلى أن تصريحات شرقي تعكس الرغبة في تقديم أفضل أداء ممكن. - صحيفة ليكيب تكشف عن استدعاء ديشان لشرقي لتحذيره من عواقب تصريحاته، موضحًا التفسيرات المحتملة وتأثيرها على الجمهور والمنافسين.

علق مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان (57 عاماً)، على قضية تصريحات نجم "الديوك" ريان شرقي. وصرّح لاعب مانشستر سيتي، لقناة تي أف 1، مساء الخميس، وبعد هزيمة فرنسا أمام ساحل العاج (1-2): "لن نذهب إلى كأس العالم كمرشحين للفوز، بل سنذهب لسحق الجميع". ورغم أن التصريح بدا بريئاً، ويهدف بالدرجة الأولى إلى إبراز طموحات المنتخب الفرنسي، لكنه سرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقابلة مع قناة أم 6 الفرنسية، اليوم الأحد، أوضح مدرب المنتخب الفرنسي الذي يُعرف بقدرته على احتواء الأزمات، أن كلام اللاعب تم تفسيره بشكل مبالغ فيه، مؤكداً أن المقصود هو الطموح العالي والرغبة في تقديم كل ما لدى المنتخب من أجل الفوز، وليس التقليل من المنافسين أو الادعاء بتفوق مطلق.

وقال ديشان: "عندما يقول (شرقي) لسنا المرشحين للفوز، لكننا سنسحق الجميع، فهذا لا يعني أننا أفضل من المرشحين، لأن ذلك يعني أننا أقوى من الجميع. كلا، كلا. بل يعني: سنبذل قصارى جهدنا. لكن هذا ما يتطلبه الوصول إلى القمة على أي حال؛ علينا أن نهزم كل من نواجهه". وأردف "الأمر يتعلق بالتفسير، إنه جزء من الحياة. سأقول لكم شيئاً، لا شك أن هناك الكثيرين ممن سيستمعون إلى المقابلة، وقد يكون لديهم تفسير مختلف". وحول المونديال، تابع أيضاً "نعرف أول ثلاثة منتخبات (السنغال، العراق، النرويج)، أما بعد ذلك، فلا نعلم. لكن دعونا نركز على النقاط الثلاث الأولى".

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وكشفت صحيفة ليكيب، أن تصريح اللاعب، أثار بعض الارتباك داخل الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي، حتى أن ديشان استدعى شرقي على انفراد، وبعد تهنئته على أدائه، حذره المدرب من عواقب مثل هذا التصريح. كما أوضح ديشان للاعبه التفسيرات المحتملة لهذا النوع من التصريحات، سواء من الجمهور أو من المنافسين.