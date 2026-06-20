ديشان يحذر نجوم فرنسا من منتخب العراق

- حذر ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، لاعبيه من التساهل أمام منتخب العراق في المباراة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026، مشدداً على قوة وتطور المنتخب العراقي. - أشار ديشان إلى أداء العراق القوي في المباريات السابقة، مثل التعادل مع إسبانيا والخسارة بصعوبة أمام النرويج، مؤكداً أن العراق ليس منتخباً ضعيفاً. - أكد ديشان على ضرورة القتال لتحقيق الفوز وعدم الاستهانة بالخصم، مشيداً بتنظيم المنتخب العراقي وامتلاكه لاعبين موهوبين قادرين على الرد بقوة.

وجه مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان (57 سنة)، تحذيراً شديد اللهجة لنجومه قبل خوض المباراة الثانية في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، أمام منتخب العراق، حيثُ لم يتردد في تنبيه اللاعبين من خطورة التساهل في مواجهة المنتخب الآسيوي. ونشر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، السبت، فيديو لحديث خاص لمدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان (57 سنة)، مع اللاعبين ونجوم منتخب "الديوك"، قبل ساعات من المواجهة المُنتظرة أمام منتخب العراق في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة في مونديال 2026، والتي ستُلعب منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء المقبل في 22 يونيو/حزيران 2026.

وقال ديشان في رسالة خاصة حذر فيها نجوم منتخب فرنسا: "منتخب العراق قوي جداً ويتطور منذ سنوات ولن يكون من السهل التفوق عليه، لا تنظروا إليه وكأنه منتخب ضعيف لأنه ليس كذلك. هل تعرفون إسبانيا؟ نعم كانت مباراة ودية ولكنه نجح في التعادل (1-1)، وفي أول مباراة أمام النرويج، كان العراق قوياً، وكان خاسراً (2-1) حتى الدقيقة 75، ثم تلقى هدفين بصعوبة كبيرة".

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وأضاف ديشان ذاكراً في رسالته للاعبين: "لا أحد منكم يعتقد أن المهمة ستكون سهلة لأننا منتخب فرنسا، منتخبات كبيرة عانت أمام منتخب العراق كثيراً، عاجلاً أم آجلاً علينا أن نُقاتل للفوز وعلينا صناعة الفارق، لا أريد أن نعاني كثيراً في الملعب، منتخب العراق مُنظم جداً ويملك لاعبين مُميزين وموهوبين، ويمكنه الرد بقوة بعد الخسارة أمام النرويج".