ديشان يبتعد عن المونديال: صدمة في معسكر فرنسا

- تأهلت فرنسا إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 بعد فوزها على العراق 3-0، لكنها تلقت خبراً محزناً بوفاة والدة المدرب ديديه ديشان، مما دفعه للعودة إلى فرنسا لحضور الجنازة، تاركاً إدارة الفريق لمساعده غي ستيفان. - ستواجه فرنسا النرويج في مباراة حاسمة لتحديد متصدر المجموعة الأولى، حيث تأمل في إنهاء دور المجموعات في الصدارة بعد فوزها على السنغال والعراق. - توقفت مباراة العراق لمدة ساعتين بسبب الأمطار الغزيرة، ورفع كيليان مبابي رصيده إلى 16 هدفاً في تاريخ كأس العالم، ليعادل رقم ميروسلاف كلوزه.

بعد ضمان تأهل فرنسا إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، إثر فوزها 3-0 على العراق، تلقى المنتخب الفرنسي نبأً محزناً للغاية، بعد إعلان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، وفاة والدة المدرب ديديه ديشان (57 عاماً). وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فتأثراً بهذه الفاجعة العائلية، غادر مدرب المنتخب الفرنسي، الولايات المتحدة، من أجل حضور جنازة والدته.

وأوضح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان رسمي، أنه بالاتفاق مع رئيس الاتحاد فيليب ديالو، أوكل ديشان مهمة إدارة الفريق إلى مساعده الموثوق، غي ستيفان، حتى عودته. وبالتالي؛ لن يكون المدرب حاضراً على مقاعد البدلاء يوم الجمعة، في المباراة الأخيرة من دور المجموعات ضد النرويج، وهي مباراة حاسمة لتحديد متصدر المجموعة الأولى". وأشار الاتحاد في بيانه أيضاً، إلى أن جميع لاعبي المنتخب الفرنسي تأثروا بشدة بهذا الخبر، وقدموا تعازيهم لديديه ديشان وعائلته في هذا الوقت العصيب.

كرة عالمية ديشان يحذر نجوم فرنسا من منتخب العراق

وضمنت فرنسا تأهلها إلى دور الـ32 من كأس العالم بعد فوزها على السنغال (3-1) والعراق (3-0)، وستسعى لإنهاء دور المجموعات في الصدارة عندما تلاقي النرويج بقيادة إرلينغ هالاند. وشهدت مباراة العراق، فجر الثلاثاء، توقفاً استمر نحو ساعتَين قبل انطلاق الشوط الثاني بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على ملعب اللقاء، في أول حالة تأجيل تشهدها مباريات كأس العالم 2026 نتيجة سوء الأحوال الجوية. وبعد تسجيله هدفَين في اللقاء، رفع مبابي رصيده إلى 16 هدفاً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال مع الألماني ميروسلاف كلوزه، بفارق هدفَين خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي المتصدر.