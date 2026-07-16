ديشان.. من قيود المجد إلى التخلي عنها

تعرض المدرب ديديه ديشان لصدمة كبرى، بعدما فشل في قيادة منتخب فرنسا صوب نهائي بطولة كأس العالم 2026، عقب الخسارة على يد إسبانيا بهدفين مقابل لا شيء، في المواجهة التي جمعت الفريقين في منافسات المربع الذهبي بالمسابقة الدولية.

وذكر موقع راديو "أر إم سي" الفرنسي، أمس الأربعاء، أن ديشان فشل في المنافسة على لقب بطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي كمدرب، لأنه تخلى عن القيود التي وضعها منذ تعيينه عام 2012، بعدما رسّخ مبدأ التوازن والواقعية كأساسين للنجاح، لكنه أدار ظهره لمبادئه بشكل كامل أمام إسبانيا، وهو ما جعله يدفع الثمن في نصف نهائي مونديال 2026.

وخلال 14 عاماً كان ديشان عرضة لانتقادات حادة من قبل وسائل الإعلام الفرنسية، بسبب حذره المفرط، عبر إعطاء الأولوية للسيطرة على مجريات المباراة، ورفض منح المهاجمين حرية التحرك بشكل كامل، لكن خلال بطولة كأس العالم 2026 خفّف المدير الفني من حدة أسلوبه التكتيكي، وهذا ما يفسر سبب الهزيمة القاسية على يد إسبانيا، التي انتصرت بهدفين مقابل لا شيء.

ولم يستطع ديشان هزيمة إسبانيا بالطريقة التي اعتمدها، من خلال الدفع بأربعة مهاجمين أمام إسبانيا، التي كان على الجهاز الفني تحليل الأداء الخاص بها، وتقديم تقرير مفصل إلى المدير الفني، الذي كان يجب عليه إضافة لاعب آخر في خط الوسط، وعدم السماح للمنافس بالتنفس داخل هذه المنطقة، بالإضافة إلى أن المدرب لم يستفد نهائياً في استراحة شرب المياه بالشوط الأول، بعدما ظهر "الديوك" بعيدين تماماً عن المستوى الذي قدموه طوال رحلتهم في المونديال.

من جهته، سارع أوليفييه جيرو إلى التعليق على ما حدث لمنتخب فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026، بقوله في تصريحاته لشبكة "بي بي سي" البريطانية: "لقد استحق أن يرحل ديشان وهو في أوج عطائه بعد حسم اللقب في مونديال روسيا عام 2018، والتوازن الذي حاول الحفاظ عليه طوال فترة عمله مع الفريق، انهار على يد إسبانيا، التي عرفت كيف تحسم اللقاء لصالحها".