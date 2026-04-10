ديشان من تدريب فرنسا إلى الليغا.. قنبلة في ميركاتو الصيف

كشف راديو "آر إم سي" الفرنسي تفاصيل تخص مستقبل المدرب الفرنسي ديدييه ديشان (57 سنة) بعد مغادرة منتخب فرنسا المتوقعة بعد نهاية بطولة كأس العالم 2026، حيث كان الخبر بمثابة مفاجأة كبيرة بالنسبة لجماهير كرة القدم وخصوصاً جماهير الليغا الإسبانية.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرها راديو "آر إم سي" الفرنسي اليوم الجمعة، فإن مدرب منتخب فرنسا الحالي ديدييه ديشان (57 سنة) بات مرشحاً بقوة لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل 2026-2027، وهو حالياً في قائمة المدربين المرشحين لتدريب النادي الملكي في حال مغادرة المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا الذي يقود الفريق منذ أشهر.

وأشارت المعلومات إلى أن ديشان، الذي قاد منتخب فرنسا 14 سنة متتالية، يسعى لخوض تجربة كبيرة جديدة في مسيرته التدريبية، خصوصاً أنه كان قد لمّح في وقت سابق إلى أنه لا ينوي متابعة رحلته مع منتخب فرنسا بعد بطولة كأس العالم 2026، إذ ستكون تجربة مونديال الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك التجربة الأخيرة للمدرب الفرنسي مع بلاده مهما كانت النتيجة النهائية لمنتخب "الديوك".

وأشار "آر إم سي" الفرنسي إلى أن ثلاثة عوامل أساسية ساهمت في بروز اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالمدرب ديشان، وأبرزها علاقة المدرب الفرنسي مع المهاجم الفرنسي هداف ريال مدريد كيليان مبابي، وقدرته على تحقيق الانتصارات في البطولات وتحت الضغوط، وخبرته الواسعة في التعامل مع غرفة الملابس، ما يُساهم في رفع قدرة النادي الملكي في المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.