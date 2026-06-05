ديشان مدرب فرنسا يدق ناقوس الخطر قبل أسبوع من المونديال

- دق ديدييه ديشان ناقوس الخطر بعد خسارة فرنسا أمام ساحل العاج (2-1) في مباراة ودية، مشيراً إلى ضرورة تحسين الأداء قبل كأس العالم 2026، حيث سيواجهون السنغال في المباراة الأولى. - رغم الخسارة، أكد ديشان على أهمية إشراك جميع اللاعبين في المباراة التحضيرية، مشيراً إلى أن التغييرات العشرة أثرت على الأداء، لكنه لم يكن منزعجاً. - فرنسا ستتنافس في المجموعة التاسعة مع السنغال، العراق، والنرويج، وتسعى للظهور بمستوى قوي والتتويج باللقب بفضل نجومها مثل كيليان مبابي ومايكل أوليز.

دق مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان (57 سنة)، ناقوس الخطر قبل أسبوع فقط على انطلاق بطولة كأس العالم 2026، وذلك بسبب المستوى المتواضع الذي ظهر فيه بطل العالم مرتين أمام منتخب ساحل العاج في المواجهة الودية التي لُعبت في العاصمة الفرنسية باريس.

وخسر منتخب فرنسا أمام منتخب ساحل العاج (2-1)، في المواجهة الودية التي جمعت المنتخبين أمس الخميس، في نتيجة سلبية للمنتخب الذي يسعى للظهور بمستوى قوي في مونديال 2026، ومحاولة التتويج باللقب، خصوصاً مع ضمه نجوماً كبيرة ومميزة في تشكيلته، وعلى رأسهم المهاجمان، كيليان مبابي ومايكل أوليز، أحد أبرز الهدافين في موسم 2025-2026.

ودق مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان (57 عاماً)، ناقوس الخطر بعد الخسارة المفاجئة أمام منتخب ساحل العاج، وقال في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة: "لم أكن أرى فريقنا مثالياً للغاية، ولن أراه سيئاً للغاية، لكن إذا كنا في حاجة إلى جرس إنذار، فقد حصلنا عليه. سيطرنا جيداً على الشوط الأول، لكن الشوط الثاني كان أصعب بالنسبة لنا. سنواجه شيئاً مشابهاً في 16 يونيو/حزيران أمام منتخب السنغال (المباراة الأولى لفرنسا في كأس العالم)".

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وأضاف ديشان في حديثه عن الخسارة وقال: "كانت مباراة تحضيرية، وإجراء عشرة تغييرات لم يساعد أيضاً. لكن كان من المهم بالنسبة لي إشراك الجميع هذا المساء. لست منزعجاً، ولم أكن لأبالغ بالاحتفال لو فزنا. اللاعبون كانوا ملتزمين، والخسارة لا تكون أبداً أمراً ممتعاً، لكن الخصوم عندما يواجهون منتخب فرنسا، والمنتخبات الأفريقية بشكل خاص، يكون لديهم أقصى درجات الحافز".

يُذكر أن منتخب فرنسا سيُنافس في المجموعة التاسعة في مونديال 2026، إلى جانب منتخبات السنغال والعراق والنرويج، حيث سيفتتح مشواره في مواجهة السنغال الذي يُشبه منتخب ساحل العاج كثيراً، ثم يلعب مباراته الثانية أمام منتخب العراق، ثم يختتم بطل العالم في عام 2018، مشواره في مواجهة منتخب النرويج.