ديشان مدرب فرنسا غاضب من تنظيم أميركا قبل أشهر من المونديال

- أبدى ديديه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، استياءه من التنظيم المبالغ فيه للمباريات في أميركا قبل كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في الوقت المستغرق للتنقل بين المواقع. - ديشان أشار إلى التحديات المتعلقة بالازدحام والحرارة المرتفعة في الصيف، مما يؤثر على التعافي واللياقة البدنية، بالإضافة إلى الواجبات الإعلامية التي تتطلب تنسيقاً دقيقاً. - منتخب فرنسا يتواجد في المجموعة التاسعة مع السنغال والنرويج والفائز من الملحق العالمي، ويملك فرصة كبيرة للتأهل للدور الثاني ومواصلة السعي نحو اللقب الثالث.

بدا مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشان (57 سنة) غاضباً من تنظيم أميركا المباريات قبل أشهر من انطلاق بطولة كأس العالم 2026، حيث عبّر عن استيائه من طريقة التعامل مع المنتخبات، وذلك قبل مواجهة منتخب كولومبيا ودياً مساء الأحد في ملعب نورث ويست ستاديوم في ماريلاند في أميركا.

وتحدث مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشان في مؤتمر صحافي خاص قبل مواجهة منتخب كولومبيا مساء الأحد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القدس المحتلة، وبدا غاضباً من الإجراءات التنظيمية المبالغ فيها في أميركا، وقال: "المشكلة ليست في المسافة التي نقطعها للوصول إلى الملاعب، بل المشكلة في الوقت الذي نقضيه للوصول أو التنقل من مكان إلى آخر".

وتابع ديشان حديثه ذاكراً: "في هذا الجانب كمثال بإمكاننا أن نؤخر التدريبات قليلاً لأنه حسب ما يبدو، الطريق يكون مزدحماً في الحافلة، حين وصلنا أمضينا وقتاً هائلاً لا يُصدَّق في المطار بعمليات المراقبة التي لم يسبق لي أن رأيت مثيلاً لها منذ وُلدتُ. ولكننا نتأقلم، بالإضافة لكل هذا، في الصيف ستكون الحرارة مرتفعة أكثر، بالتالي عملية التعافي واستعادة اللياقة ستكون مهمة".

وأضاف ديشان قبل أشهر من انطلاق بطولة كأس العالم 2026 قائلاً: "هناك إشكالية أخرى متعلّقة بالواجبات الإعلامية التي تكون في ملعب المباراة، والتي تقع على بعد 45 دقيقة من ملعب التدريبات أو مقرها، سيتوجب علينا أن نرتّب أمورنا لنقلل من العديد من الأمور، لنتأقلم مع الحرارة، والتعافي لاستعادة لياقتنا البدنية سيكون أطول، سنلعب على الساعة الثالثة عصراً أو الخامسة مساءً".

يُذكر أن منتخب فرنسا سيلعب في المجموعة التاسعة في بطولة كأس العالم 2026 إلى جانب منتخبات السنغال والفائز من مواجهة الملحق العالمي بين العراق وبوليفيا، بالإضافة لمنتخب النرويج، إذ يملك فرصة كبيرة للتأهل للدور الثاني ومواصلة رحلة الحلم من أجل التتويج بلقب المونديال الثالث في تاريخه بعد لقبي عامي 1998 و2018.