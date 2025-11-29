ديستيني كوسيسو معجزة برشلونة: 145 هدفاً في موسم واحد

- ديستيني كوسيسو، موهبة برشلونة البارزة، يوقع عقدًا مع نايكي، بعد تسجيله 145 هدفًا في 52 مباراة، مما يجذب اهتمام الأندية العالمية ووكلاء اللاعبين. - كوسيسو، البالغ من العمر 12 عامًا، يتألق في أكاديمية برشلونة تحت قيادة المدرب بول كومبيي، ويواصل مسيرة عائلته الرياضية، حيث لعب إخوته أيضًا في فئات برشلونة السنية. - توقيع نايكي مع كوسيسو يعكس استراتيجيتها في اكتشاف المواهب الشابة، كما فعلت مع مواهب أخرى مثل كاوان باسيلي وشاين كلويفرت.

بدأ موهبة برشلونة الإسباني، ديستيني كوسيسو البالغ من العمر 12 عاماً، والناشط في أكاديمية النادي الكتالوني، فصلاً جديداً في مسيرته الكروية الصاعدة، الخاضعة لمزيد من الاهتمام الإعلامي. وأعلنت شركة غول إنترناشيونال، الخاصة بوكالة أعمال اللاعبين، وفق ما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية، أنّ "رحلة جديدة قد بدأت مع ديستيني كوسيسو، بعد أن وقّع عقده مع شركة نايكي للتجهيزات الرياضية الأسبوع الماضي".

ونشرت الوكالة صورة توقيع العقد معلّقة: "هو صغير. موهوب. ويمضي في طريقه". ويتألّق كوسيسو في موسمه الأول بفئة تحت 12 عاماً لفريق برشلونة، بقيادة المدرب بول كومبيي، بعد أن سجّل 16 هدفاً في تسع مباريات فقط.

كوسيسو... 145 هدفاً في موسم واحد

ديستيني كوسيسو هو نجل لاعب كرة القدم النيجيري السابق إيجايك باسكال، وقد سبق لاثنين من إخوته، ديفيد أوبينا (17 عاماً) وديفاين إيكانا (16 عاماً)، أن لعبا أيضاً في فئات برشلونة السنية. وقال والده في تصريحات سابقة، نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية: "بفضل الله لدي ثلاثة أبناء في برشلونة. الجميع يقدم مستويات جيدة، لكن ديستيني في هذا العمر يبدو الأفضل". وكان كوسيسو قد لفت أنظار أندية ووكلاء العالم الموسم الماضي، بعدما أحرز 145 هدفاً في 52 مباراة.

هل يمكن للوكلاء تمثيل لاعبين في عمر 12 عاماً؟

وفي مقابلة مع صحيفة ذا تايمز البريطانية، أكد بيني زهافي، وكيل موهبة برشلونة: "هناك مئات الآلاف من اللاعبين حول العالم… فماذا تعتقدون؟ هل هو مختلف؟ هل هو غير قانوني؟ إنه قانوني تماماً. من الرائع أن نرى برشلونة ونايكي يدركان مبكراً، أن هناك لاعباً قد يصبح نجماً عالمياً".

وأضاف زهافي في تصريحاته: "القصة بسيطة... اللاعب يحظى بتقدير كبير داخل أكاديمية برشلونة. الموسم الماضي، إذا لم أكن مخطئاً، سجل 145 هدفاً في 52 مباراة. أما عقد نايكي… فيجب فهم منطق الشركات الكبرى التي تبحث عن المواهب الذين قد يتحولون إلى نجوم عالميين في المستقبل. هم يحاولون حسم الصفقة مبكراً، ولا أحد يعرف إلى أين ستصل الأمور".

وتجدر الإشارة إلى أنّ "نايكي" سبق أن تعاقدت مع مواهب صغيرة جداً، مثل البرازيلي كاوان باسيلي، بعمر ثماني سنوات عام 2021، والهولندي شاين كلويفرت بعمر تسع سنوات عام 2005، ولاعبة التزلج البريطانية سكاي براون، بعمر عشر سنوات عام 2019.