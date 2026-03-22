"ديربي" عربي في أبطال أفريقيا ومواجهات حاسمة في الكونفيدرالية

- يلتقي الهلال السوداني مع نهضة بركان المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تعادلهما 1-1، حيث يفتقد نهضة بركان بعض لاعبيه بسبب الإصابات، بينما يركز الهلال على تعزيز هجومه بقيادة لورينتو ريجيكامب. - يستضيف الزمالك المصري نادي أوتوهو الكونغولي في كأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد تعادلهما في الذهاب، ويسعى المدرب معتمد جمال لتحسين أداء المهاجمين ولاعبي الوسط لضمان التأهل. - يشهد اليوم ديربي مغربي بين الوداد وأولمبيك آسفي، بينما يواجه الاتحاد الجزائري تحدياً أمام اتحاد مانيما الكونغولي بعد خسارته في الذهاب.

تتجه أنظار جماهير الرياضة، اليوم الأحد، إلى عدد من المواجهات الحاسمة في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والدور نفسه في كأس الكونفيدرالية، إذ تطمح الأندية العربية إلى مواصلة رحلتها، من أجل الوصول إلى منصة التتويج.

البداية مع إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، الذي يشهد قمة عربية خالصة تجمع بين ناديي الهلال السوداني ونهضة بركان المغربي، بعدما تعادل الفريقان في الذهاب بهدف لمثله في مباراة حملت الكثير من الإثارة والندية بين الطرفين، لكن بطاقة الحسم المؤهلة إلى نصف النهائي ما زالت قائمة بينهما، خاصة أن اللقاء سيقام في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القدس المحتلة.

ويدخل نادي نهضة بركان المغربي، بقيادة مدربه التونسي معين الشعباني، مواجهة إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الهلال السوداني، مُفتقداً عدداً من عناصره الأساسية، أبرزهم منير المحمدي، المهدي مفتاح، هيثم منعوت، أسامة المليوي، وزين الدين مشاش، بسبب الإصابات، فيما تنتظر جماهير "البرتقالي" معرفة مدى جاهزية كل من: المالي سومايلا سيديبي ومحمد المورابيط، بعد عودتهما مؤخراً إلى التدريبات الجماعية، في حين استعاد الجهاز الفني خدمات الموهبة بول فالير باسين، الذي غاب عن الملاعب منذ الثامن من شهر مارس/آذار الجاري.

وركز المدير الفني لنادي الهلال السوداني لورينتو ريجيكامب، في تدريباته على القوة الهجومية الضاربة للفريق لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة، وشدّد المدير الفني، الذي يبلغ من العمر 50 عاماً، على الاستفادة من الفرص التي تتهيأ للمهاجمين، محذراً من مغبة استمرار متلازمة إهدار الفرص، كما طالب بالتركيز أمام المرمى وأخضع ثلاثي المقدمة الهجومية أداما كوليبالي وجون كلود ومحمد عبد الرحمن لتدريبات خاصة، ويحظى الفريق بقوة هجومية مرعبة إذ أحرز أهدافاً في جميع مبارياته بالمسابقة القارية باستثناء مواجهة واحدة، فأحرز 14 هدفاً في 11 مباراة.

على المقلب الآخر، وفي إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، يستقبل نادي الزمالك المصري ضيفه أوتوهو الكونغولي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القدس المحتلة. وخطف الزمالك تعادلاً في مواجهة الذهاب، لكن مدربه معتمد جمال، سيحاول تفادي الأخطاء التي وقع فيها نجومه في الذهاب. وفرض مدرب نادي الزمالك تمارين خاصة على نجومه في التدريبات الخاصة قبل المباراة، أبرزها تركيز المُهاجمين أمام المرمى، وكذلك تحركات لاعبي الوسط في بناء الهجمات، بعدما وقعوا في الكثير من الأخطاء في لقاء الذهاب، الذي استطاع فيه الفريق المصري النجاة من الخسارة عقب تعادل بهدف لمثله.

وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القدس المحتلة، يقام "ديربي" مغربي كبير، بين نادي الوداد ضد غريمه أولمبيك آسفي، الذي فرض التعادل في مواجهة الذهاب، ويطمح إلى تحقيق مفاجأة كبرى، وخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية. ويغيب عن تشكيلة نادي الوداد نجمه المخضرم نور الدين أمرابط، الذي رفض الجهاز الطبي المخاطرة به حتى لا تتفاقم الإصابة التي تعرض لها.

أما في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، فإن جماهير الرياضة ستكون على موعد من أجل رؤية ردّة الفعل التي سيقوم بها نجوم نادي الاتحاد الجزائري أمام ضيفهم اتحاد فريق مانيما الكونغولي الذي استطاع تحقيق المفاجأة في الذهاب، وخطف انتصاراً بهدفين مقابل هدف. وستكون المباراة هامة للفريق الجزائري الطامح إلى استعادة أمجاده القارية.