سيكون ديربي الأميركتين بين فلامنغو البرازيلي وكروز أزول المكسيكي، الذي سيقام، اليوم الأربعاء، في ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، عند الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القدس المحتلة، ضمن بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" مثيراً، بحكم ترسانة النجوم في الفريقين، ولكن الأهم أن كل فريق يعتمد على مفاتيح لعب مختلفة ستساعده في محاولة التقدم في المسابقة، والوصول إلى نصف نهائي هذه النسخة، وسط توقعات بأن تصنع المواهب الفردية الفارق في هذه المباراة.

ومنح فريق فلامنغو الفرصة لعدد من المخضرمين، الذين خاضوا تجارب في الملاعب الأوروبية خلال المواسم الماضية، قبل العودة إلى البرازيل، مثل جورجينهو، الذي خاض تجارب بين نابولي في الدوري الإيطالي وتشلسي وأرسنال في الدوري الإنكليزي، ودانيلو، الذي لعب لأندية عديدة، مثل بورتو البرتغالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي وإيمرسون راويال، الذي لعب طويلاً لفريق توتنهام الإنكليزي، وخاض تجربة قصيرة مع ميلان الإيطالي، وأليكس ساندرو، الذي تألق مع يوفنتوس أساساً، وبرونو هنريكي الذي لعب في ألمانيا، والإسباني ساوول نيغيز، الذي تألق مع أتلتيكو مدريد. وهذه الأسماء، التي تملك خبرات كبيرة في المباريات القوية، ستكون سلاح المدرب لويس فيليبي، خلال ديربي الأميركتين.

وفي الأثناء، يدخل الفريق المكسيكي كروز أزول المواجهة، معتمداً على ترسانة من اللاعبين الأرجنتينين، حيث يعوّل الفريق كثيراً على مواهب بلد "التانغو" من أجل التألق في المسابقة، ومن بين الأسماء لوكا روميرو وحوسيه باراديلا وكارلوس روتوندي ولورنزو فارافيلي وغونزالو بيوفي وتقريباً فإن الأرجنتينين ينافسون المكسيكيين في تركيبة الفريق بحضورهم القوي. كذلك فإن المدرب نيكولاس لاركامون من الأرجنتين أيضاً، ومِن ثمّ سيكون "ديربي" الأميركتين مشتعلاً بخصال لعب مختلفة بين الفريقين.