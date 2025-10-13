- تألق ممفيس ديباي وروبرت ليفاندوفسكي في التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2026، حيث ساهم ديباي في فوز هولندا على فنلندا، بينما قاد ليفاندوفسكي بولندا للفوز على ليتوانيا، مما عزز آمال بولندا في التأهل. - في المجموعة الثالثة، استمر الصراع بين الدنمارك واسكتلندا على التأهل المباشر، حيث فازت الدنمارك على اليونان بفضل كاسبر شمايكل، وتفوقت اسكتلندا على بيلاروسيا. - حققت كرواتيا فوزاً على جبل طارق، بينما فاجأت جزر الفارو التشيك، وأعادت رومانيا الأمل بفوزها على النمسا في المجموعة الثامنة.

شهدت مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك صيف العام القادم، والتي أُقيمت مساء الأحد، جولة جديدة حافلة بالإثارة والأرقام اللافتة، تألق خلالها الثنائي: الهولندي ممفيس ديباي (31 عاماً)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (37 عاماً)، إذ امتزجت المتعة بالمفاجآت في ليلة كروية، أكدت أن طريق منتخبات القارة العجوز نحو المونديال، لن يكون مفروشاً بالورود.

وتواصل الصراع في المجموعة الثالثة من التصفيات بين منتخبي الدنمارك واسكتلندا على البطاقة المباشرة المؤهلة للمونديال، إذ فاز الأول على منتخب اليونان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في لقاء عرف تألق الحارس كاسبر شمايكل، ليرفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى عشر نقاط في المرتبة الأولى، بفارق الأهداف عن اسكتلندا التي تفوقت هي الأخرى على بيلاروسيا بنتيجة هدفين لهدف، لتبقي المنافسة بين الطرفين مفتوحة حتى الجولات الأخيرة.

أما في المجموعة السابعة، فتمكن منتخب هولندا من تجاوز عقبة منتخب فنلندا برباعية نظيفة، وذلك في المواجهة التي تألق فيها المهاجم ممفيس ديباي الذي حطم رقماً قياسياً جديداً بعدما سجل هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين، ليعزّز مكانته كهداف تاريخي للطواحين الهولندية برصيد 54 هدفاً، كما أصبح أكثر من صنع في تاريخ منتخب بلاده برصيد 35 تمريرة حاسمة، علماً أن هولندا تتصدر المجموعة بـ16 نقطة وتواصل مسيرتها أكثر نحو حسم التأهل.

وفي نفس المجموعة، قاد المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي منتخب بولندا للفوز على ليتوانيا بثنائية نظيفة، بعدما سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده، ليعزز رقمه القياسي كأكثر من سجل مع بولندا تاريخياً بـ87 هدفاً، وبهذا الانتصار، رفع المنتخب البولندي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن هولندا المتصدرة، ليبقي آماله قائمة في المنافسة على الصدارة أو على الأقل ضمان مقعد في الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.

وواصل منتخب كرواتيا طريقه نحو المونديال بانتصاره المهم على منتخب جبل طارق بثلاثية نظيفة، سجلها كل من توني فروك ولوكا سوسيتش ومارتين إيرليتش، في الجولة السابعة للمجموعة الـ 12، ليرفع رفاق لوكا مودريتش رصيدهم إلى 16 نقطة في المركز الأول مع مباراة متأخرة، وفي المجموعة نفسها، حقق منتخب جزر الفارو مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على التشيك بنتيجة (2-1)، ليُبقي حلم التأهل إلى كأس العالم 2026 قائماً، بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن التشيك الوصيفة.

من جانبه، تعرض المنتخب النمساوي للخسارة الأولى في التصفيات الأوروبية المونديالية على يد رومانيا، بعدما سجل فيرجيل غيتا هدفاً قاتلاً في اللحظات الأخيرة، ليتجمد رصيد النمسا عند 15 نقطة في صدارة المجموعة الثامنة بفارق نقطتين فقط عن البوسنة والهرسك، وخمس نقاط عن رومانيا صاحبة المركز الثالث التي استعادت الأمل في المنافسة على التأهل، بعد هذا الفوز الثمين أمام أحد أبرز المرشحين للعبور المبكر إلى كأس العالم.