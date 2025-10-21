ديبالا يرفض البقاء مع روما والتجربة خارج أوروبا قائمة

- رفض باولو ديبالا عرض تجديد عقده مع نادي روما، حيث يسعى لخوض تجربة احترافية جديدة رغم إصابته الحالية. - تلقى ديبالا عرضاً مغرياً من نادي فلامينغو البرازيلي، يشمل عقداً لمدة عامين ومشاركة أساسية في المباريات، مما يتيح له فرص رعاية جديدة بفضل شعبية النادي. - رحيل ديبالا عن روما سيساعد النادي في التخلص من راتبه الضخم، رغم تأثيره السلبي على المشروع الرياضي، حيث كان أحد أبرز نجوم الفريق منذ انضمامه في 2022.

رفض النجم الأرجنتيني، باولو ديبالا (31 عاماً)، العرض الذي قدمته إدارة نادي روما، من أجل تجديد عقده مع "ذئاب العاصمة"، لأنه يسعى إلى خوض تجربة احترافية جديدة في مسيرته، رغم أنه ما زال يواصل رحلة التعافي من الإصابة القوية، التي تعرض لها في وتر العضلة شبه الوترية.

وذكرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن رفض ديبالا البقاء مع روما، يعود إلى حصوله على عرض مغرٍ للغاية من إدارة نادي فلامينغو البرازيلي، التي تريد من صاحب الـ 31 عاماً التوقيع على عقد لمدة عامين، بالإضافة إلى تأكيد خوضه المواجهات المحلية والقارية أساسياً، مع التركيز على أن سفره خارج القارة الأوروبية يعني حصوله على شركات رعاية جديدة، خاصة أن الفريق البرازيلي لديه قاعدة شعبية ضخمة.

وتابعت أن روما لن يمانع في رحيل ديبالا إلى فلامينغو البرازيلي، لأنها ستتخلص من راتبه الضخم المقدر بنحو ثمانية ملايين يورو، رغم أن رحيله سينعكس على المشروع الرياضي، كون صاحب الـ 31 عاماً يُعد أحد أبرز النجوم، الذين خطفوا الأنظار مع "الذئاب"، منذ انضمامه إليهم في عام 2022، بسبب أهدافه، وقدرته على إعطاء التمريرات الحاسمة، بالإضافة إلى قراءة المواجهات، كونه يلعب في عدة مراكز.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن ديبالا سيرحل عن روما، بعدما حسم خياراته، وقرر أن الأفضل بالنسبة له خوض تجربة احترافية جديدة في مسيرته الاحترافية، وعودته إلى أميركا الجنوبية، يمثل فرصة أخرى، يريد العمل على استغلالها بشكل جيد، قبل أن يضع حداً ويعلن اعتزاله نهائياً، الأمر الذي دفعه إلى التفكير ملياً في عرض نادي فلامينغو البرازيلي، الذي يُعد الفريق الوحيد، المستعد لدفع ما يريده.