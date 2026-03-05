ديبالا والإصابات المتكررة.. معاناة قد تدفعه للرحيل عن أوروبا

- تتزايد الشكوك حول مستقبل باولو ديبالا في أوروبا بسبب الإصابات المتكررة، وآخرها آلام الركبة التي أجبرته على مغادرة تدريبات روما، مما يثير القلق حول استمراره في اللعب بنفس المستوى. - ديبالا لم يشارك في 14 مباراة هذا الموسم بسبب مشاكله البدنية، مما يضع مشاركته في المباراة المقبلة ضد جنوى تحت التساؤل، ويثير القلق حول استمراريته مع الفريق. - مع انتهاء عقده مع روما بنهاية الموسم، تتزايد التكهنات حول عودته إلى الأرجنتين، خاصة مع رغبته في المشاركة بكأس العالم المقبل.

تحوم الشكوك حول قدرة المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا على مواصلة مسيرته في القارة الأوروبية، أو حتى الاستمرار في ممارسة كرة القدم بالمستوى نفسه، على خلفية الإصابات المتكررة التي لاحقته في الفترة الأخيرة، وآخرها الآلام التي شعر بها في ركبته اليسرى خلال تدريبات فريقه روما اليوم الخميس، بحسب ما ذكرت صحيفة "إل تمبو" المحلية.

واضطر ديبالا إلى مغادرة الحصة التدريبية بعد دقائق قليلة من بدايتها بسبب الانزعاج في الركبة نفسها التي أبعدته عن الملاعب منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، حين تعرّض للإصابة خلال مواجهة ميلان في الدوري الإيطالي، وكان اللاعب قد دخل في قائمة فريقه لمباراة يوفنتوس الأخيرة، رغم عدم مشاركته في أي دقيقة من اللقاء.

وتحوم الشكوك كذلك حول مشاركة اللاعب الملقب بـ"الجوهرة"، في المباراة المقبلة لكتيبة المدرب جيان بييرو غاسبيريني أمام جنوى، الذي يقوده نجم الذئاب السابق دانييلي دي روسي، وفي حال غيابه عن المواجهة، فستكون هذه المرّة الرابعة عشرة التي لا يشارك فيها ديبالا هذا الموسم بسبب مشاكل بدنية، في وقت يخوض فيه الأرجنتيني موسمه الرابع مع نادي "الجيالوروسي".

وتزداد الضبابية حول مستقبل صاحب الـ32 عاماً، خصوصاً أن عقده مع روما ينتهي في نهاية الموسم الجاري، وسط تكهنات تتحدث عن احتمال عودته إلى الأرجنتين في ظل المعاناة المستمرة مع الإصابات، وهو الذي كان يُمني النفس بطبيعة الحال أن يكون جاهزاً بدنياً لخوض غمار كأس العالم مع منتخب الأرجنتين في الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا الصيف المقبل.