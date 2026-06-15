ديالو يمنح ساحل العاج انتصاراً على الإكوادور بهدف قاتل

- تألق أماد ديالو، نجم منتخب ساحل العاج، بتسجيله هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90 ضد الإكوادور، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في كأس العالم 2026. - رغم سيطرة الإكوادور بنسبة 55% على منطقة العمليات، إلا أن دفاع ساحل العاج بقيادة الحارس يحيى فوفانا نجح في الحفاظ على نظافة الشباك. - التبديلات التكتيكية من المدربين إيميرس فاييه وسيباستيان بيكاسيسي أضافت حيوية للمباراة، لكن ديالو حسم اللقاء لصالح "الأفيال"، ليحتلوا المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف ألمانيا.

خطف نجم منتخب ساحل العاج أماد ديالو الأنظار إليه وبقوة، بعدما سجل الهدف الوحيد في شباك الإكوادور، في المواجهة التي جمعت بينهما، فجر اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعة الخامسة، التي تضم أيضاً ألمانيا وكوراساو في بطولة كأس العالم 2026.

ولم يستطع قائد منتخب الإكوادور، إنر فالينسيا، استغلال الخطأ الدفاعي بين لاعبي ساحل العاج، بعدما وصلت الكرة إليه، لكن صاحب الـ36 عاماً لم يستطع وضعها في شباك حارس المرمى، عقب ارتطامها بالعارضة في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، الأمر الذي جعل "الأفيال" ينتفضون بحثاً عن هدف التقدم في اللقاء.

لكن عارضة منتخب ساحل العاج وقفت مع حارس المرمى، يحيى فوفانا، بعدما وجه نجم منتخب الإكوادور، ألان ميندا، تسديدة قوية للغاية، لكن الكرة رفضت الدخول في شباك حامي العرين بالدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، فيما فشل نيكولاس بيبي في تسجيل الهدف الأول لمصلحة "الأفيال"، بعدما استطاع مدافع الإكوادور إزالة خطورة التسديدة التي أطلقها في الدقيقة 35، إلا أن السيطرة على منطقة العمليات كانت من نصيب الإكوادور بنسبة وصلت إلى 55%.

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ومع بداية الشوط الثاني، أجرى مدرب منتخب ساحل العاج، إيميرس فاييه، عدة تبديلات على تشكيلته الأساسية، حتى يُعطي حيوية في الخط الهجومي، فيما رد المدير الفني للإكوادور، سيباستيان بيكاسيسي، من خلال الدفع بعدد من نجومه، حتى يتمكنوا من فك شيفرة مدافعي "الأفيال"، الذين استطاعوا الدفاع عن نظافة شباك حارس مرماهم، بسبب تدخلاتهم الجيدة.

وفاجأ نجم منتخب ساحل العاج ونادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، أماد ديالو، الجميع بعدما سجل هدفاً في الوقت القاتل بالدقيقة 90، ليُهدي "الأفيال" ثلاث نقاط ثمينة للغاية، ما جعلهم في المركز الثاني بترتيب المجموعة الخامسة، خلف المتصدر منتخب ألمانيا، الذي تفوق بفارق الأهداف، فيما بقيت الإكوادور دون نقاط في رحلتها ببطولة كأس العالم 2026.